جوردان هندرسون يكمل صفقة انتقاله من ليفربول إلى الاتفاق السعودي (الناديان)

ليفربول (أ ف ب) – أعلن ناديا ليفربول الإنكليزي والاتفاق السعودي لكرة القدم الخميس إتمام صفقة انتقال قائد الاول لاعب الوسط جوردان هندرسون الى صفوف الثاني، واضعاً حداً لمسيرة دامت 12 عاما مع الـ"ريدز" فاز خلالها بجميع الألقاب الممكنة.

لاعب وسط ليفربول الانكليزي جوردان هندرسون يوجه تعليمات الى زملائه في المباراة ضد استون فيلا في الدوري الانكليزي في 30 ايار/مايو 2023

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وكتب ليفربول على حسابه الرسمي في تويتر "يمكننا أن نؤكد أن جوردان هندرسون أكمل انتقاله إلى الاتفاق"، فيما كتب الاخير على حسابه في تويتر أيضاً: "محارب، قائد، نحن ببساطة سعداء بوجوده، هندرسون لاعب اتفاقي" مع شريط فيديو يتضمن صور اللاعب المخضرم البالغ 33 عاماً وصاحب 77 مباراة دولية منذ صغره وبألوان فريقي سندرلاند وليفربول ومنتخب انكلترا بعبارات "مميّز، اسطوري، تاريخي".

وسيلعب هندرسون تحت إشراف زميله السابق في ليفربول أسطورة الحمر ستيفن جيرارد الذي عُيّن مدرباً للفريق السعودي في وقت سابق هذا الشهر.

وخضع لاعب الوسط لفحوص في أحد المراكز الطبية في كرواتيا، حيث يستعد فريق الاتفاق للموسم المقبل.

وبات هندرسون ثالث صفقة صيفية للاتفاق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 37 نقطة، بعد الفرنسي موسى ديمبيليه والاسكتلندي جاك هندري.

وانضم هندرسون إلى ليفربول قادما من سندرلاند في 2011 وخلف جيرارد كقائد في ملعب أنفيلد في 2015.

توّج بثمانية ألقاب مع ليفربول أبرزها مساهمته في استعادة لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لأوّل مرة منذ 30 عامًا في عام 2020، بعد عام من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

كما توّج هندرسون مع ليفربول بالكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية في عام 2019 وكأس الرابطة المحلية في عامي 2012 و2022 وكأس الاتحاد الانكليزي في عام 2022 والدرع الخيرية في عام 2022.

وكانت صحيفة "ذي أتليتيك" كشفت الأربعاء الماضي أنه تم إغراء هندرسون بالانضمام إلى جيرارد بعد أن عُرضت عليه صفقة تصل قيمتها إلى 700 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا (915 ألف دولار) فيما من المقرر أن يتقاضى ليفربول 12 مليون جنيه استرليني.

وأثار انتقال هندرسون الى اللعب في السعودية انتقادات من قبل مجموعة داعمي المثلية في ليفربول كونها محظورة في الدولة الخليجية.

وكان هندرسون ودَّع جماهير فريقه الاربعاء في منشور مؤثر على حسابه في إنستغرام، ممهداً الطريق نحو انتقاله الى الاتفاق.

وقال "من الصعب وصف السنوات الـ12 الماضية بالكلمات، بل إنه من الصعب أن نقول وداعًا، سأظل دائمًا مشجعا للفريق الأحمر. حتى يوم موتي. شكرا لكم على كل شيء. لن تمشي وحدك".

وأضاف "أنا في غرفة تبديل الملابس (ليفربول) للمرّة الأخيرة، كما يمكنكم أن تتخيلوا، الأمر مؤثر جداً. أحتاج إلى أن أشرح بطريقة أو بأخرى ما تعنيه لي ولعائلتي السنوات الـ12 الأخيرة".

وتابع "اختياري قائدًا لنادي ليفربول لكرة القدم كان أحد أعظم تكريم في حياتي. منذ اليوم الذي تم فيه تسليمي شارة القيادة، فعلت كل ما بوسعي لأتصرف كما ينبغي لقائد ليفربول. أشكركم على السماح لي بأن أكون جزءًا من ناديكم، شكرًا لكم على دعمكم في السراء والضراء".

© 2023 AFP