ستة قتلى في الاعصار دوكسوري وتراجع قوته في طريقه الى جنوب شرق الصين

مانيلا (أ ف ب) – ارتفعت حصيلة ضحايا الاعصار دوكسوري الى ستة قتلى وفقا لارقام رسمية نشرت الخميس في حين تتجه العاصفة الآن نحو جنوب شرق الصين لكن بقوة اقل.

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كما ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة جزر بابويان ذات الكثافة السكانية الضئيلة والمقاطعات الشمالية مما تسبب في حدوث فيضانات وانزلاقات للتربة.

ولقيت أم وأطفالها الثلاثة مصرعهم الأربعاء في انزلاق للتربة طال منزلهم في بوغياس بمقاطعة بينغويت الجبلية، بحسب ما قال المسؤول المحلي عن ادارة الكوارث الطبيعية ساتور بايانغدو لوكالة فرانس برس.

تم إنقاذ خمسة أشخاص آخرين كانوا داخل المنزل.

صنف دوكسوري على أنه إعصار فائق القوة أثناء عبوره المحيط الهادئ الثلاثاء، لكن قوته تراجعت مع اقترابه من الفيليبين.

ويتوقع أن تضعف العاصفة أكثر مع عبورها بحر الصين الجنوبي قبل أن تصل إلى اليابسة في جنوب شرق الصين الجمعة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية في تحديثها الخميس في الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش إن الإعصار "يتحرك ببطء بعيدا عن جزيرة دالوبيري" قبالة الطرف الشمالي لجزيرة لوزون الرئيسية في الفيليبين مبتعدا عن الشاطئ.

وكانت قد حذرت في السابق من "ظروف مناخية عنيفة تهدد حياة الافراد" في هذه المنطقة القليلة الكثافة السكانية. تم تسجيل رياح تصل سرعتها إلى 175 كلم في الساعة بالقرب من جزيرة فوغا قبالة الطرف الشمالي لجزيرة لوزون الرئيسية.

وقالت كونستانتي فورودا المسؤولة عن إدارة الكوارث في المقاطعة لوكالة فرانس برس إن امرأة كانت تبيع الخبز في رامون بإقليم إيزابيلا لقيت حتفها في سقوط شجرة جوز الهند.

وقال المسؤول المحلي يوليوس سانتوس لوكالة فرانس برس إن فتى يبلغ من العمر 16 عاما توفي في منزله الذي جرفته الوحول جراء انزلاق للتربة في باغيو الواقعة في الجبال شمال البلاد.

اجلاء 1500 شخص

وأضاف أنه تم إجلاء حوالي 1500 شخص من الساحل ونقلهم إلى هذه المقاطعة.

وحذر من أنه "لن نسمح لهم بالعودة إلى ديارهم حتى نحصل على الضوء الأخضر من الخبراء".

عبر الإعصار دوكسوري المحيط الهادئ الثلاثاء قبل أن يضرب الفيليبين.

وقال راي اغوينالدو الموظف المتقاعد من بلدية باسوكين الساحلية في مقاطعة ايلوكوس نورتي لوكالة فرانس برس ان "الرياح والأمطار كانت قوية الليلة الماضية لدرجة أنني لم أستطع النوم".

واضاف "عندما استيقظت اليوم رأيت اشجارا مقتلعة. ليس لدينا كهرباء".

تم إجلاء نحو 12 ألف شخص في مقاطعة كاغايان، من بينهم 431 في جزر بابويان، بعد تحذيرات من ارتفاع مستوى المياه جراء العاصفة بمعدل ثلاثة أمتار، بحسب ما صرح رولي رابسينغ، المسؤول عن إدارة الكوارث في كاغايان، لوكالة فرانس برس.

كما تم الإبلاغ عن حدوث فيضانات في بلديات لالو وبامبلونا وكلافيريا الساحلية.

وقال رابسينغ إن بعض الاشخاص لجأوا إلى جيرانهم الذين يقيمون في منازل إسمنتية بينما نُقل آخرون إلى قاعات البلدية.

واضاف ان العاصفة اقتلعت سقف قاعة بلدية سانشيز ميرا، "كما تحطمت نوافذ مركز الإيواء فيها، لذا اضطررنا لنقلهم إلى قاعات مخصصة لأنشطة مختلفة في قراهم".

ضربت أمواج قوية الساحل الجنوبي الشرقي لتايوان الأربعاء وأصدر المكتب المركزي للأرصاد الجوية تحذيرات وتنبيهات من هطول أمطار غزيرة.

© 2023 AFP