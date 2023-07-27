لويس سواريس باق في غريميو رغم اهتمام إنتر ميامي بخدماته (مدرب)

ساو باولو (أ ف ب) – قال مدرّب غريميو بورتو أليغري البرازيلي لكرة القدم ريناتو بورتالوبي الأربعاء إن مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريس سيبقى في صفوفه حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل على الأقل، رغم اهتمام إنتر ميامي الأميركي بخدماته للعب الى جانب زميله السابق في برشلونة الاسباني النجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

مهاجم غريميو بورتو اليغري الدولي الاوروغوياني لويس سواريس يحتفل بتسجيله هدفا في مرمى أميركا مينيرو في الدوري البرازيلي في 22 حزيران/يونيو 2023

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وأكد المدرب المعروف أيضًا باسم ريناتو غاوتشو لقناة "سبورتيفي" قبل دقائق من ذهاب نصف نهائي كأس البرازيل أمام ضيفه فلامينغو (0-2): "سيبقى معنا حتى (كانون الأول) ديسمبر".

ويلفُّ الغموض مستقبل سواريس (36 عامًا) منذ أسابيع، على الرغم من أن عقده مع الفريق البرازيلي يستمر حتى كانون الأول/ديسمبر 2024.

ولم يخف إنتر ميامي الذي تعاقد أخيراً مع صديقه ميسي وزميليه السابقين أيضاً في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، اهتمامه بـ"ال بيستوليرو" لتعزيز خط هجومه. لكن غريميو يعارض رحيله، ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، لن يقبل ذلك إلا إذا دفع النادي الأمريكي الشرط الجزائي البالغ 70 مليون يورو.

وحقق النادي البرازيلي مبيعات قياسية في متاجره الرسمية منذ تعاقده في كانون الثاني/يناير الماضي مع المهاجم الدولي الأوروغوياني الذي أصبح هدافا للفريق برصيد 16 هدفًا مع تسع تمريرات حاسمة في 32 مباراة.

وانتشرت شائعات في وسائل الاعلام البرازيلية في حزيران/يونيو الماضي مفادها اقتراب سواريس من اعتزال اللعب بسبب ألم شديد في ركبته اليمنى، ما أزعج مدربه.

وقال بورتالوبي "منذ وصوله، أحدث الفارق. كنا نتحدث عن رواية مكسيكية جديدة، لكن هذه المسلسل انتهى. بلا شك، إنه مصدر راحة للنادي ولجماهيرنا".

وعاد غريميو الى دوري النخبة هذا الموسم وهو يحتل المركز الثاني في البطولة البرازيلية بفارق 11 نقطة عن بوتافوغو المتصدر ولكنه لعب مباراة أقل.

© 2023 AFP