مونديال السباحة: تشالمرز يحرز ذهبية 100 م حرة وماكينتوش 200 م فراشة

فوكوكا (اليابان) (أ ف ب) – أحرز الاسترالي كايل تشالمرز ذهبية سباق 100 م حرة في مونديال السباحة المقام في فوكوكا اليابانية الخميس، فيما حصدت المراهقة الكندية سامر ماكينتوش لقب 200 م فراشة.

© مانان فاتسيايانا / ا ف ب

الاسترالي كايل تشالمرز يحتفل بفوزه بذهبية سباق 100 م حرة في مونديال السباحة في فوكوكا اليابانية في 27 تموز/يوليو 2023

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وأنهى تشالمرز السباق بزمن 47.15 ثانية متقدمًا على الاميركي جاك أليكسي (47.31 ث) والفرنسي ماكسيم غروسّيه (47.42 ث).

وهذه الميدالية الاولى لتشالمرز، بطل أولمبياد طوكيو في المسابقة عينها، في الفئات الفردية في بطولة العالم.

وحلّ الروماني دافيد بوبوفيتشي، حامل اللقب العالمي، في المركز السادس بزمن 47.83 ث، بعد أن أخفق أيضًا في نهائي 200 م حرة وفشل في الدفاع عن لقبه وحل رابعًا.

من جهة أخرى، نجحت ماكينتوش البالغة من العمر 16 عامًا في الدفاع عن لقبها محققة زمن 2:04.06 دقيقتين، أمام الاسترالية إليزابث ديكيرز (2:05.46 د) والاميركية ريغان سميث (2:06.58 د).

قالت بعد الفوز "أردت فقط الليلة أن أرى الى أي مدى بإمكاني أن أستمر وأتحمّل في النصف الثاني (من السباق)".

عانت ماكينتوش في البطولة هذا العام، إذ حلّت رابعة في 400 م حرة في اليوم الافتتاحي وخسرت الرقم القياسي العالمي لصالح الاسترالية أريارن تيتموس.

حلّت لاحقًا في المركز الثالث خلف الاسترالية الاخرى مولي أوكالاغان وتيتموس في 200 م حرة.

وحققت الاسترالية كايلي ماكوون ذهبية 50 م ظهراً لتضيفها الى لقب 100 م ظهراً.

أنهت السباق بوقت 27.08 ثانية أمام الاميركية ريغان سميث (27. 11 ث) والبريطانية لورين كوكس (27.20 ث).

أقصيت ماكوون من نصف نهائي 200 م فردي متنوع قبل أيام لقيامها بحركة غير قانونية عندما كانت تبدّل من سباحة الظهر إلى الصدر.

© 2023 AFP