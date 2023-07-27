مونديال السيدات: الولايات المتحدة تتعادل مع هولندا في إعادة لنهائي 2019

ويلينغتون (أ ف ب) – خرج المنتخب الاميركي حامل اللقب في النسختين الاخيرتين بتعادل أمام هولندا 1-1 الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس العالم للسيدات في ويلينغتون، في إعادة لنهائي العام 2019.

© مارتي ميلفيل / ا ف ب

الاميركية ليندسي هوران تحتفل بهدفها ضد هولندا في دور المجموعات من كأس العالم للسيدات في ويلينغتون، نيوزيلندا في 27 تموز/يوليو 2023

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افتتحت هولندا التسجيل عبر لاعبة الوسط جيل رورد في الشوط الأول (17) لتشعل المواجهة أمام 27312 متفرجًا في ويلينغتون ستاديوم في نيوزيلندا.

لكن القائدة ليندسي هوران ردت بعد مرور ساعة من عمر اللقاء (62) لتحافظ الولايات المتحدة على سجلها خاليًا من الهزيمة في المونديال منذ نصف نهائي العام 2007 أمام البرازيل (خسارة نهائي 2011 ضد اليابان بركلات الترجيح تُعتبر تعادلا).

ويتساوى المنتخبان بأربع نقاط لكل منهما وسيتحتم عليهما الانتظار حتى الجولة الاخيرة الثلاثاء لتحديد التأهل الى الدور ثمن النهائي من عدمه، عندما تلتقي الولايات المتحدة مع البرتغال وهولندا مع فيتنام، علمًا ان منافسيهما يلتقيان لاحقًا الخميس.

كانت المباراة الأكثر ترقبًا في دور المجموعات مختلفة تمامًا عن النهائي قبل أربع سنوات في فرنسا والذي فازت به الولايات المتحدة بسهولة 2-0 لتحتفظ بلقبها.

كانت الهولنديات الأفضل في الشوط الأول ووجدن الثغرات التي كانت واضحة في فوز الولايات المتحدة افتتاحًا 3-0 على فيتنام المتواضعة.

سيطرت الاميركيات في الفترات الاخيرة من المباراة لكنهن لم ينجحن في تسجيل هدف الفوز لتتوقف سلسلة انتصارتهن المتتالية في مونديال السيدات عند 13 مباراة، منذ التعادل مع السويد في دور المجموعات عام 2015.

قال فلاتكو أندونوفسكي مدرب المنتخب الاميركي إنه تم منح الهولنديات الكثير من المساحة للسيطرة على الإيقاع في الشوط الأول. أضاف أن ذلك تغير في الشوط الثاني، ويعتقد أن تحسن أداء فريقه يوفر نموذجًا لبقية البطولة.

تابع "هذا المنتخب ليس يافعًا فقط، إنه أيضًا مجموعة جديدة لم تمض الكثير من الدقائق معًا"، مع 14 لاعبة يخضن غمار كأس العالم للمرة الاولى الى جانب المخضرمات أمثال ميغان رابينو وأليكس مورغان.

تابع "ما رأيتموه في الشوط الثاني هو ما سترونه لاحقًا. في المباراة الثالثة نتوقع أن نتقدم أكثر من هناك".

من جهته قال مدرب هولندا أندريز يونكر "لعبنا بطريقة رائعة وأحيانًا كان الاداء مذهلا...يجب أن نكون سعداء بنتيجة 1-1".

© 2023 AFP