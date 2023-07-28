تراجع محدود للحرائق في اليونان وعناصر الإطفاء لا يزالون مستنفرين

اثينا (أ ف ب) – تراجعت حدّة الحرائق في اليونان بشكل محدود، بينما أكدّت فرق الإطفاء أنها على استنفارها لمواجهة أي طارىء، لا سيما أن عنصر الرياح يؤدي دورا كبيرا في وقف النيران أو توسعها.

© ساكيس ميتروليديس / ا ف ب/ارشيف

طائرة إطفاء كندية تشارك في عمليات إخماد الحرائق قرب مدينة فولوس بوسط اليونان، في 27 تموز/يوليو 2023

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وتواجه اليونان منذ أسبوعين حرائق متواصلة على جبهات عدة من بينها جزرها السياحية رودوس وكورفو وإيفيا. واضيفت اليها منذ الأربعاء ثيساليا بوسط شرق البلاد.

وقالت متحدثة باسم فرق الإطفاء لوكالة فرانس برس الجمعة "في الوقت الراهن ليس لدينا بؤر نيران نشطة، المشهد العام يتحسن لكن نبقى على أهبة الاستعداد لاحتواء النيران".

وطال حريق اندلع قرب فولوس في وسط شرق اليونان الأربعاء، ثكنة لسلاح الجو في نيا انغيالوس الواقعة على بعد حوالى 20 كيلومترا من فولوس، ما تسبب بانفجارات متتالية في مخزن للذخائر الخميس.

وقال خفر السواحل إنه تم إجلاء أكثر من 130 شخصا مساء الخميس بواسطة زوارق من ميناء نيا انغيالوس.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى احتواء النيران في الثكنة فيما بدأ سكان نيا أنغيالوس العودة إلى منازلهم لتقدير حجم الأضرار اللاحقة بالبيوت والمتاجر التي تحطمت بعض نوافذها.

خمسة قتلى و50 الف هكتار

روت الكترا غريكوس التي كانت على الشاطىء في خليج كالاميس القريب من نيا انغيالوس كيف شاهدت تصاعد سحب من الدخان.

وقالت المرأة التي تقطن في بلجيكا وكانت تقضي اجازتها قرب قريتها التي تتحدر منها في الجانب الآخر من فولوس إنها لا تزال تشعر بالرعب، لافتة الى "الخوف الذي شعر به كل من كان على الشاطىء عند الانفجار الأول". ثم وقعت سلسلة من الانفجارات "متفاوتة القوة" لمدة ساعتين.

في رودوس الواقعة في بحر إيجه، يحاول عناصر الإطفاء المدعومون بقاذفات مياه احتواء حريق مستعر منذ أكثر من أسبوع في جنوب الجزيرة وشرقها.

وفي شمال جزيرة كورفو في البحر الأيوني في شمال غرب اليونان نُفذت عمليات إجلاء مطلع الأسبوع بعد اندلاع حريق قوي نهاية الأسبوع الماضي فيما تضرب موجة قيظ البلاد منذ أيام عدة.

وثمة دول أخرى في المتوسط تعاني القيظ والحرائق إلا ان اليونان سجلت موجة حر استمرت أكثر من عشرة أيام هي الأطول لشهر تموز/يوليو، في العقود الأخيرة في هذا البلد على ما يفيد خبراء.

وقضى خمسة أشخاص في حرائق اليونان التي أتت على حوالى 50 ألف هكتار من الغابات والغطاء النباتي بحسب تقديرات مرصد أثينا.

وأعرب البابا فرنسيس الجمعة عن قلقه من الحرائق في اليونان، وحث الناس على تعزيز الجهود لرعاية الكوكب.

ونشر الفاتيكان برقية إلى رئيس أساقفة اليونان المطران بيتروس ستيفانو أعرب فيها فرنسيس عن قلقه "إزاء التهديدات التي تتعرض لها الحياة، والدمار بسبب الحرائق التي انتشرت في مناطق مختلفة من البلاد وذلك نتيجة لموجة الحر الشديد التي تضرب عددا من الدول الأوروبية حاليا".

وبدأت الحرارة تتراجع الخميس بعدما وصلت إلى 45 درجة مئوية في نهاية الأسبوع الماضي ويتوقع ألا تتجاوز الجمعة 37 درجة مئوية بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية فيما ستصل سرعة الرياح أحيانا إلى 60 كيلومترا في الساعة.

وقالت اوساط رئيس الوزراء اليوناني إن من التداعيات الجانبية لأزمة الحرائق استقالة وزير حماية المواطن نوتيس ميتاراكيس الجمعة "لاسباب شخصية، لكن هذه الاستقالة مرتبطة بإجازة تم اخذها في هذه الايام الصعبة".

© 2023 AFP