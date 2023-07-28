جائزة بلجيكا الكبرى: لوكلير ينطلق من المركز الاول مستفيداً من عقوبة فيرستابن

حلبة دي سبا فرانكورشومب (بلجيكا) (أ ف ب) – ينطلق سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، الأحد من المركز الأول في سباق جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، رغم أن بطل العالم ف يالعامين الاخيرين والمتصدّر الحالي للترتيب العام الهولندي ماكس فيرستابن سجّل التوقيت الأسرع في التجارب التأهيلية الجمعة على حلبة سبا فرانكورشان.

© كنزو تريبويار / ا ف ب/ا ف ب

ينطلق سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، من المركز الأول في سباق جائزة بلجيكا الكبرى الأحد، مستفيداً من عقوبة طالت بطل العالم والمتصدّر الحالي الهولندي ماكس فيرستابن

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وعوقب فيرستابن بإرجاعه خمسة مراكز على خط الانطلاق، وذلك بعد قرار فريقه ريد بول تغيير علبة السرعات في سيارته، وبالتالي سينطلق سادساً.

ويحق لكل سائق تغيير علبة السرعات أربع مرات طوال الموسم، وإذا تجاوز ذلك سيعاقب على خط الانطلاق وهذا ما سيحصل للهولندي الذي بات أول سائق هذا الموسم يتجاوز الحد المسموح به.

ويبدأ زميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس جنباً إلى جنب مع لوكلير في الصف الأول.

وفاز فيرستابن الذي يتصدر البطولة بفارق 110 نقاط، على حلبة سبا فرانكورشان العام الماضي بعد انطلاقه من المركز الرابع عشر بسبب تغيير وحدة الطاقة لكن ذلك لم يمنعه من الخروج منتصراً في نهاية السباق.

وقال السائق الهولندي البلجيكي المولد "العام الماضي كان لدينا الكثير العقوبات، ورغم ذلك فزت بالسباق، لذا سيكون هذا هو الهدف مرة أخرى".

أما لوكلير الذي كان أبطأ من فيرستابن بفارق ثمانية أعشار من الثانية، فقال "ليس تأهلاً سيئاً لنا، خصوصاً في هذه الظروف. لنرى كيف ستسير الأمور".

أما سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون وسائق فيراري الآخر الإسباني كارلوس ساينس، فينطلقان من الصف الثاني متقدمين على ثنائي ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري والبريطاني لاندو نوريس.

وبعد فوزه بسبعة سباقات متتالية وتسعة من أصل 11 هذا العام، يمكن لفيرستابن أن يصل الى ثمانية انتصارات متتالية الأحد ثم الى تسعة في زاندفورت.

وبعد فوزه بسبعة سباقات متتالية وتسعة من أصل 11 هذا العام، يمكن لفيرستابن أن يصل الى ثمانية انتصارات متتالية الأحد ثم الى تسعة في زاندفورت.

- نتائج الجولة الثالثة من التصفيات التأهيلية:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:46.168

2. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:46.988

3. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:47.045

4. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:47.087

5. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:47.152

6. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:47.365

7. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:47.669

8. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:47.805

9. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:47.843

10. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:48.841

- جدول الانطلاق

الصف الأول

شارل لوكلير (موناكو/فيراري)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول)

الصف الثاني

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس)

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري)

الصف الثالث

أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول)

الصف الرابع

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس)

الصف الخامس

فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن)

الصف السادس

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري)

بيار غاسلي (فرنسا/ألبين)

الصف السابع

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس)

فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو-فيراري)

الصف الثامن

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين)

ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس)

الصف التاسع

دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو-فيراري)

لوغان سارجنت (الولايات المتحدة/وليامس)

الصف العاشر

دانيال ريكياردو (أستراليا/ألفاتاوري)

نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس)

© 2023 AFP