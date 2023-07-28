محكمة في هونغ كونغ ترفض طلبا حكوميا لحظر نشيد للمحتجين المطالبين بالديموقراطية

هونغ كونغ (أ ف ب) – رفض قاض في هونغ كونغ الجمعة طلبا حكوميا لاصدار أمر قضائي يحظر نشيد "المجد لهونغ كونغ" الذي انبثق عن الاحتجاجات الضخمة المطالبة بالديموقراطية في المدينة عام 2019.

© فيليب فونغ / ا ف ب/ارشيف

طلاب مدارس ثانوية يشاركون في تظاهرة مؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ في 13 كانون الثاني/ديسمبر 2019

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وقال القاضي أنتوني تشان في قراره "لست مقتنعا أنه من العدل والملائم إصدار الأمر القضائي" مضيفا "وبالتالي رُفض الطلب".

وكانت حكومة هونغ كونغ قد طلبت في حزيران/يونيو إصدار أمر قضائي يمنع نشر النشيد، الذي ألفه مجهولون، أو أداءه "بنية تحريض آخرين على الانفصال أو بقصد إثارة الفتنة".

غير أن تشان قال في قراره إن حظر "المجد لهونغ كونغ" من شأنه أن يثير قضايا خطيرة متعلقة بحرية التعبير.

وكتب "اعتقد أن انتهاك حرية التعبير هنا، وخصوصا بالنسبة لأطراف ثالثة بريئة، هو ما يشار إليه في القانون العام على أنه ’تأثير رادع’" لممارسة الحقوق الطبيعية.

وشرح قائلا "مع قبولي تماما بعدم وجود نية لمثل ذلك القمع وراء طلب الأمر القضائي، فإنه من واجب المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار أن هناك شريحة كاملة من سكان هونغ كونغ" لديها درجات مختلفة من المعرفة بشأن الأمر القضائي.

ظهر نشيد "المجد لهونغ كونغ" أولا في آب/أغسطس 2019 عندما كانت المدينة تشهد تظاهرات حاشدة مطالبة بمزيد من الديموقراطية تخللتها أحيانا أعمال عنف. ونزل الملايين إلى الشارع للمطالبة بحرّيات سياسية.

وتضمنت الكلمات التي كتبت باللغة الكانتونية الشعار "اعملوا على بزوغ الفجر الآن، حرروا مدينتنا هونغ كونغ، بنفَس واحد، ثورة عصرنا"، وتبناه المحتجون على نطاق واسع.

وقد فرضت بكين قانونا واسعا للأمن القومي في 2020 يخنق المعارضة السياسية.

© 2023 AFP