مونديال السباحة: الصيني القياسي كوين يدخل التاريخ بصحبة الأسترالية أوكالاغان

فوكوكا (اليابان) (أ ف ب) – دخل الصيني هايانغ كوين والأسترالية مولي أوكالاغان الجمعة التاريخ، بعد فوز الأول بسباق 200 م صدراً مع رقم قياسي عالمي جديد والثانية بسباق 100 م حرة، وذلك في مونديال السباحة الذي تستضيفه فوكوكا اليابانية.

© فيليب فونغ / ا ف ب

الصيني هايانغ كين يحتفل بعد فوزه بلقب سباق 200 م صدراً مع رقم قياسي عالمي في مونديال السباحة. فوكوكا، اليابان، في 28 تموز/يوليو 2023

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وحقق كوين زمن 2:05:48 دقيقتين محطماً رقم الاسترالي زاك ستابلتي-كوك (2:05.95 د) الذي سجله العام الماضي في البطولة الوطنية وحل ثانياً الجمعة خلف الصيني (2:06.40 د) وأمام الاميركي مات فالون الثالث (2:07.74 د).

أصبح كوين (24 عاما) أول سباح يحقق ألقاب 50 م و100 م و200 م صدراً في نسخة واحدة من بطولة العالم.

وجُرد الاسترالي من لقبه الذي حققه في البطولة العالمية العام الماضي بعد أن ظفر أيضًا بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو في صيف 2021.

أخذ كوين الاسبقية منذ البداية ولم يواجه تحديًا جديًا من منافسيه.

وكان من المقرر أن يشارك الفرنسي ليون مارشان في السباق ولكنه انسحب بداعي الإرهاق.

قدم مارشان مستويات رائعة في فوكوكا محققًا ألقاب 200 م و400 م سباحة متنوعة و200 م فراشة.

أوكالاغان تجمع لقبي 100 و200 م حرة

وبدورها، دخلت أوكالاغان التاريخ بعد إحرازها ذهبية سباق 100 م حرة، إذ باتت أول سباحة تتوج بذهبيتي 100 و200 م حرة خلال نفس النسخة.

وسبق لابنة الـ19 عاماً أن أحرزت ذهبية 200 م حرة مع رقم قياسي عالمي، لترفع الجمعة رصيدها في فوكوكا الى أربع ذهبيات كونها توجت أيضاً مع بلادها بلقبي التتابع 4 مرات 100 م حرة و4 مرات 200 م حرة مع رقمين قياسيين أيضاً.

وأقرت الأسترالية "لن أكذب، إنه شعور غريب جداً. لم أكن أعلم حتى أنه لم يسبق لأي سباحة في تحقيق ذلك، وأن أكون أول من يفعل ذلك فهذا أمر لا يصدق. لا توجد كلمات (مناسبة) لشرح ذلك. أنا مغتبطة وحسب".

وسجلت الأسترالية 52.16 ثانية، متقدمة على وصيفة أولمبياد طوكيو 2020 شيبون هوهي من هونغ كونغ (52.49 ث) والهولندية ماريت ستينغبرغن (52.71 ث)، لترفع رصيدها الإجمالي في المونديال الى سبع ذهبيات بعدما سبق لها إحراز لقب 100 م حرة عام 2022 في بودابست إضافة الى لقبي التتابع 4 مرات 100 م حرة و4 مرات 100 م حرة مختلطة.

وأشارت أوكالاغان الى أنه "في المشاركات السابقة، كنت متوترة طيلة الوقت وعصبية. هذه المرة الأولى التي أشعر فيها أني هادئة وأنا أستمتع وحسب بكل لحظة".

واكتفت بطلة أولمبياد طوكيو 2020 الأسترالية الأخرى إيما ماكيون بالمركز الخامس، لتنحني أمام أوكالاغان للمرة الثانية في ثاني مواجهة معها، بعد أولى في نيسان/أبريل.

الاسترالية مولي أوكالاغان خلال تتويجها بعد فوزها بلقب سباق 100 م حرة في مونديال السباحة. فوكوكا، اليابان، في 28 تموز/يوليو 2023 © يويشي يامازاكي / ا ف ب

وشددت أوكلاغان على "أني أحاول وحسب ألا أنجرف خلف مشاعري والسيطرة عليها في الوقت الحالي. أتعامل مع الوضع كل يوم على حدة ولم أفكر حقاً بكل شيء".

وبذلك، ترفع أستراليا رصيدها في 100 م حرة الى 4 ذهبيات في آخر ست نسخ من بطولة العالم، بعدما فازت كايت كامبل بلقب 2013 وبرونتي كامبل بلقب 2015 وأوكالاغان نفسها في النسخة الماضية عام 2022.

شونمايكر تضيف اللقب العالمي الى الأولمبي

وفي سباق 200 م صدراً، انتزعت البطلة الأولمبية الجنوب إفريقية تاتيانا شونمايكر اللقب العالمي من الأميركية ليلي كينغ، لتحرز ابنة الـ26 عاماً لقبها العالمي الأول وتضيفه الى فضيتي 100 م صدراً في النسخة الحالية و200 م صدراً في 2019.

وسجلت شونمايكر 2:20.80 دقيقة، لتتقدم الأميركية كايت داغلس (2:21.23 د) والهولندية تيس شوتن (2:21.63 د)، فيما اكتفت كينغ بالمركز الرابع.

وقالت "دخلت حقاً السباق من أجل الاستمتاع. نحن نسابق الأفضل في العالم"، مضيفةً "بعد العودة من الألعاب الأولمبية كان الوضع صعباً خلال العامين الأخيرين لكني ممتنة لحصولي على فرصة التنافس مع بعض الشابات الموجودات هنا".

وسجلت الروسية يفغينيا شيكونوفا رقماً قياسياً قدره 2:17.55 دقيقة خلال بطولة بلادها في نيسان/أبريل الماضي، لكنها مُنعت من خوض المونديال بسبب غزو أوكرانيا.

وحرم المجري هوبرت كوس الأميركي راين مورفي من أن يصبح أول من يفوز بلقبي 100 م و200 م صدراً خلال نفس النسخة منذ الأسترالي ميتش لاركين عام 2015، وذلك بتفوقه عليه في 200 م ليحرز ابن العشرين عاماً لقبه العالمي الأول.

وسجل المجري 1:54.14 دقيقة، ليتقدم على مورفي (1:54.83 دقيقة) والسويسري رومان ميتيوكوف (1:55.34 د) الذي كان يمنّي النفس بأن يمنح بلاده أول لقب فردي في تاريخ مشاركتها في بطولة العالم.

وأحرزت بريطانيا ذهبية التتابع 4 مرات 200 م حرة عند الرجال، متقدمة على بطلة 2022 الولايات المتحدة وأستراليا.

وبقيادة كل من دانكن سكوت وماثيو ريتشاردز وجيمس غاي وتوم دين، سجلت بريطانيا، الفائزة بالذهبية في أولمبياد طوكيو صيف 2021، زمن 6:59.08 دقائق، لتتقدم الولايات المتحدة بفارق 94 بالمئة من الثانية.

وهذا اللقب الثاني لبريطانيا في فوكوكا بعدما منحها ماثيو ريتشاردز الأول في 200 م حرة.

ورغم وجود المتألق مارشان، حلت فرنسا في المركز الرابع.

© 2023 AFP