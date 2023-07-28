مونديال السيدات: الأرجنتين تقلب تخلفها امام جنوب إفريقيا وتخرج بالتعادل 2-2

Dunedin (نيوزيلندا) (أ ف ب) – قلبت الأرجنتين تخلفها بهدفين نظيفين أمام جنوب إفريقيا لتخرج بالتعادل 2-2 الجمعة في دوندين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة ضمن مونديال السيدات التي تستضيفه استراليا ونيوزيلندا.

© سانكا فيداناغاما / ا ف ب

لاعبة وسط الارجنتين رومينا نونيس (رقم 7) تحتفل مع زميلاتها بتسجيلها هدف التعادل لمنتخب بلادها في مرمى جنوب افريقيا في مونديال السيدات لكرة القدم. 28 تموز/يوليو 2023

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وكانت جنوب افريقيا في طريقها الى تحقيق باكورة انتصاراتها في نهائيات كأس العالم في 5 مباريات عندما تقدمت بهدفي ليندا موتلهالو وثيمبي كغاتلانا (30 و66)، قبل ان تسجل الارجنتين هدفيها في الدقائق ال16 الاخيرة من المباراة بواسطة صوفيا براون (74) ورومينا نونيس (79).

وتلقى المنتخب الجنوب إفريقي ضربة قوية بخسارة جهود قائدته ريفيلوي جاين التي خرجت على حمالة من ارضية الملعب في الشوط الاول، فنابت عنها في حمل الشارة كغاتلانا العائدة للتو من اصابة في وتر أخيل.

وكانت جنوب افريقيا أهدرت تقدمها بهدف وخسرت امام السويد 1-2 في الجولة الاولى بهدف سجل في الثواني الاخيرة من المباراة.

في المقابل، فشلت الأرجنتين بدورها في تحقيق أول انتصار لها في النهائيات في رابع مشاركة لها وخوضها 11 مباراة حتى الان فيها.

وتملك كل من الأرجنتين وجنوب افريقيا نقطة واحدة بعد خسارتهما في الجولة الاولى امام نيوزيلندا والسويد تواليا، في حين يلتقي المنتخبان الاخران في هذه المجموعة ايطاليا والسويد السبت في ويلينغتون.

ويلتقي لاحقا منتخبا إنكلترا مع الدنمارك والصين مع هايتي ضمن المجموعة الرابعة.

© 2023 AFP