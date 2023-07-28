مونديال المبارزة: الاتحاد الدولي يرفع عقوبة الايقاف عن الاوكرانية خارلان

ميلانو (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الدولي للمبارزة الجمعة رفع عقوبة الإيقاف عن الأوكرانية أولها خارلان بعدما استبعدتها الخميس من بطولة العالم للمبارزة لعدم مصافحة منافستها الروسية آنا سميرنوفا، وبالتالي بات بإمكانها خوض مسابقة الفرق اعتبارا من السبت.

© أندرياس سولارو / ا ف ب/AFP

المبارزة أولها خارلان تحتفل بعد فوزها كأول رياضية تمثل أوكرانيا وتنافس خصماً روسياً أو بيلاروسياً منذ الغزو الروسي لبلادها العام الماضي، عندما واجهت آنا سميرنوفا الخميس في بطولة العالم للمبارزة

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وأوضح عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للمبارزة برونو غاريس في مؤتمر صحافي أن الاتحاد الدولي قام أيضا بتعديل قواعده التي لم تعد تُلزم بتبادل المصافحة مع الخصم.

وأثر إيقاف بطلة العالم أربع مرات وأفضل أوكرانية في البطولة على حظوظ بلادها في منافسات الفرق في بطولة العالم حيث تحتسب النقاط بالضعف في سباق التأهل الى الالعاب الاولمبية.

وقال الرئيس المؤقت للاتحاد الدولي إيمانويل كاتسياداكيس في بيان صحافي إن رفع الإيقاف تقرر "بعد التشاور مع اللجنة الأولمبية الدولية".

وأضاف أنه بالنسبة لحالتها الفردية، فإن "الاستثناء الفريد" الذي قدمته اللجنة الأولمبية الدولية وأعلن عنه رئيسها الألماني توماس باخ شخصيًا في رسالة، يضمن لها مكانًا في أولمبياد باريس 2024. إشارة إلى أن إيقافها فاجأ الهيئة الأولمبية التي يرأسها المبارز السابق باخ.

وكانت اللجنة الاولمبية الدولية دعت عقب إيقاف خارلان، إلى التحلي بدرجة من "التفهم" تجاه الرياضيين الأوكران، قائلة إنها "تدرك جيدًا التوترات الداخلية التي يمكن للرياضيين أن يقعوا فريسة لها بسبب العدوان الذي تقع بلدهم ضحية له".

وأثار رد فعل اللجنة الاولمبية غضب رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدينياكوف، معتبرا أن الحركة الأولمبية "تعمل لصالح" أوكرانيا.

وكانت وزارة الرياضة الأوكرانية غيّرت في وقت متأخر الأربعاء، سياستها السابقة القاضية بمنع رياضييها من مواجهة الروس أو البيلاروس الذين يخوضون المنافسات تحت علم محايد.

وتفيد السياسة الجديدة بأن الأوكرانيين ممنوعون من مواجهة هؤلاء الرياضيين الذين "يمثلون الاتحاد الروسي والبيلاروسي". وكانت سميرنوفا تتنافس بصفة محايدة.

وعلى عكس هذه السابقة منذ بداية الغزو، كان لاعبو كرة المضرب الأوكرانيون يتواجهون، كرياضيين فرديين لا يمثلون بلدهم، مع الروس والبيلاروس كلاعبين محايدين منذ شباط/فبراير 2022، مع تجنّب مصافحة خصومهم.

وتفوّقت خارلان البالغة من العمر 32 عاماً على سميرنوفا، ولاقت تصفيقاً وتشجيعاً حاراً من قبل نحو 20 عضواً من الوفد الأوكراني الذين كانوا يهتفون "سلافا أوكراني" (المجد لأوكرانيا).

لكن بعيد ذلك الفوز، استُبعدت الأوكرانية من المنافسات لعدم مصافحة سميرنوفا.

وكانت سميرنوفا غاضبة من التعامل معها بازدراء ففقدت ثباتها وبقيت جالسة على كرسيها لعشر دقائق بعد المباراة.

وسارع الاتحاد الأوكراني للمبارزة الى المطالبة بإعادة خارلان إلى بطولة العالم، وذلك على لسان رئيسه ميخايلو إلياشيف الذي قال للصحافيين "لقد قدمنا احتجاجنا الى مجلس الاتحاد الدولي للمبارزة".

وأضاف "ننتظر النظر الفوري في هذا الاحتجاج حتى يتم إلغاء هذا الاستبعاد كي تتمكن أولها من المشاركة في منافسات الفرق".

© 2023 AFP