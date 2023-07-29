دورة أتلانتا: فريتز إلى نصف النهائي متخطياً العائد نيشيكوري

واشنطن (أ ف ب) – بلغ الأميركي تايلور فريتز المصنف أول نصف نهائي دورة أتلانتا الأميركية في كرة المضرب (250)، بفوزه الجمعة على الياباني العائد كي نيشيكوري 6-4، 6-2.

© آدم هاغي / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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وهذا نصف الهائي السابع لفريتز هذا الموسم، بعد تحقيقه أول فوز في أربع مباريات على نيشيكوري الرابع عالمياً سابقاً والـ439 راهناً.

وكان نيشيكوري، حامل لقب 12 دورة ووصيف فلاشينغ ميدوز 2014، يخوض أول دورة له منذ عام 2021، بعد تعافيه من جراحة في وركه خضع لها في كانون الثاني/يناير 2022.

قال فريتز المصنف تاسعاً عالمياً والمتوّج بخمس دورات آخرها في ديلراي بيتش في شباط/فبراير الماضي "أنا سعيد جداً من طريقة لعبي اليوم وأتحسّن في كل يوم".

سيلتقي في نصف النهائي مواطنه جاي جاي وولف الفائز على الألماني دومينيك كوبفر 6-2، 6-3.

ومُني الأميركي كريستوفر يوبانكس، المولود في أتلانتا، بخسارة أمام الأسترالي ألكسندر فوكيتش 4-6، 4-6، بعد تأخر المباراة ساعتين بسبب الأمطار.

وهذه أول مرّة يبلغ فوكيتش (27 عاماً) نصف نهائي احدى بطولات المحترفين، مستفيداً من الأخطاء المباشرة ليوبانكس الذي بلغ ربع نهائي بطولة ويمبلدون الأخيرة.

ويلتقي فوكيتش في نصف النهائي الفرنسي أوغو أومبير السابع الذي أقصى الأسترالي الآخر أليكس دي مينور حامل اللقب والمصنف ثانياً 7-6 (7-4) و6-3.

وهذا نصف النهائي الثاني توالياً لابن الخامسة والعشرين المصنف 38 عالمياً، بعد الأسبوع الماضي في نيوبورت، حيث خسر أمام مواطنه أدريان مانارينو.

© 2023 AFP