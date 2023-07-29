غوارديولا يؤكد أن الدوري السعودي "بدّل جذرياً سوق الانتقالات"

سيول (أ ف ب) – قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الانكليزي وأوروبا لكرة القدم السبت إن الدوري السعودي بدّل جذرياً سوق الانتقالات، متوقعاً انتقال المزيد من اللاعبين البارزين إلى المملكة.

© فرانك فيف / ا ف ب

المدرب الاسباني بيب غوارديولا يحتفل بتتويج مانشستر سيتي الانكليزي بطلا لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب إنتر الايطالي بعد النهائي على ملعب أتاتورك في إسطنبول في 10 حزيران/يونيو 2023

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وبات جناح سيتي الجزائري رياض محرز هذا الأسبوع أحدث اسم كبير ينتقل إلى الدوري السعودي، ليسير على خطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة والعديد من نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى.

وانضم الدولي الجزائري إلى أهلي جدة مقابل 38.6 مليون دولار.

كما دخل السنغالي ساديو مانيه مهاجم بايرن ميونيخ السبت في مفاوضات لتغيير النادي بحسب ما ذكر بطل الدوري الألماني لكرة القدم.

واشار غوارديولا في سيول عشية مباراة سيتي الودية مع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى أن "الدوري السعودي غيّر السوق تماما".

وتابع "قبل عام عندما كان كريستيانو رونالدو أوّل لاعب، لم يكن أحد يستطيع أن يتخيل عدد اللاعبين الكبار واصحاب المستويات العالية الذين سيلعبون في الدوري السعودي".

وأضاف "في المستقبل، سينتقل المزيد والمزيد".

وأكد مدرب برشلونة وبايرن السابق أن "علاقة خاصة" تربطه مع محرز، رغم أن الأخير خسر مركزه الاساسي في نهاية الفترة التي قضاها مع أبطال إنكلترا وأوروبا.

وأردف "إنه أحد اللاعبين الذين رأيتهم في مسيرتي وقد استمتعت بهم كثيراً. (كان) شخصية مهمة للنجاح الذي حققناه خلال السنوات الخمس أو الست معاً".

© 2023 AFP