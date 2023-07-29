فرق الإطفاء في اليونان تؤكد أن الحرائق بغالبيتها تحت السيطرة

اثينا (أ ف ب) – أكّدت السلطات في اليونان السبت أن الحرائق التي تجتاح البلاد منذ أكثر من أسبوعين باتت بغالبيتها تحت السيطرة، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء على أهبة الاستعداد في بؤر لا تزال الرياح فيها تشكل تهديدا.

© أرمند نيماني / ا ف ب/ارشيف

طفل يلهو على الشاطئ بينما تقوم مروحية إطفاء بالتزود بالمياه قرب قرية لوتسيس في جزيرة كورفو في 27 تموز/يوليو 2023

إعلان اقرأ المزيد

واشتعلت ثلاثة حرائق السبت في شبه جزيرة بيلوبونيز، وقد أمرت السلطات احترازيا بإخلاء أربع مناطق قرب مدينة بيرغوس.

وأعلن جهاز الإطفاء أن أكثر من مئة من عناصره ينشطون في المنطقة تؤازرهم سبع طائرات ومروحيتان.

وكان الجهاز قد أعلن السبت في تصريح لوكالة فرانس برس أنه "لم تعد هناك حرائق نشطة" في رودوس وكورفو ووسط اليونان حيث أجبرت النيران السلطات في الأيام الأخيرة على إجلاء آلاف الأشخاص.

على الرغم من ذلك لا زال أكثر من 460 إطفائيا منتشرين احترازيا في هذه المناطق الثلاث، وفق الجهاز.

وتابع الجهاز "لن يتمّ تخفيف عدد العناصر (المنتشرين على الأرض) طالما لم يتمّ إخماد الحرائق الكبيرة".

وتتوقع مصلحة الأرصاد الجوية اليونانية تسجيل رياح تصل سرعتها إلى 50 أو 60 كيلومترًا بالساعة.

بعد انخفاض بسيط في درجات الحرارة في اليومين الأخيرين، تتوقع مصلحة الأرصاد الجوية اليونانية ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف إلى ما بين 32 و34 مئوية وإلى ما بين 35 و37 مئوية في وسط وجنوب البلد.

غير أن الرياح والحرّ الشديد عاملان يفاقمان الوضع ويؤديان إلى انتشار الحرائق بسرعة أكبر.

وحذّر خبراء من أن النظام البيئي في اليونان "مهدد" بعدما أتت حرائق على 50 ألف هكتار في تموز/يوليو، وهي "الأسوأ" التي تسّجل في هذا الشهر على الإطلاق منذ أكثر من عقد.

وقضى خمسة أشخاص حتى الآن بسبب هذه الحرائق.

وأدّت الحرائق إلى عدة عمليات إجلاء لا سيّما في رودوس حيث تمّ إجلاء 20 ألف شخص الأسبوع الماضي.

واتُهمت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس بعدم القيام بما يكفي لحماية التنوع البيولوجي واتخاذ إجراءات لمنع الحرائق.

وقالت اوساط رئيس الوزراء اليوناني إن من التداعيات الجانبية لأزمة الحرائق استقالة وزير حماية المواطن نوتيس ميتاراكيس الجمعة "لاسباب شخصية"، بعدما قيل قبل أيام إنه كان في إجازة خلال فترة مكافحة الحرائق.

© 2023 AFP