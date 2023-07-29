مانيه في مفاوضات مع بايرن "لتغيير النادي"

باريس (أ ف ب) – دخل المهاجم السنغالي ساديو مانيه في مفاوضات "لتغيير النادي" بحسب ما ذكر بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم السبت، مع اقتراب انتقاله إلى النصر السعودي الذي يضمّ البرتغالي كريستيانو رونالدو.

© كريستوف ستاخه / ا ف ب

لم يدم مشوار مانيه طويلاً مع بايرن ميونيخ

إعلان اقرأ المزيد

واستبعد الفريق البافاري مانيه (31 عاماً) الذي ينتهي عقده بعد سنتين، عن تشكيلته التي تخوض مباراة ودية أمام كاواساكي فرونتالي الياباني، كاتباً على موقع تويتر "ساديو مانيه في مفاوضات لتغيير النادي لذا لن يكون ضمن التشكيلة اليوم".

وأحرز مانيه مع فريقه السابق ليفربول الإنكليزي لقب دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي في ستة مواسم مع "الحمر"، وشكّل ثلاثياً فتاكاً مع المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

بعد احرازه جائزة أفضل لاعب إفريقي في 2022، ترك ليفربول وانضم إلى صفوف بايرن.

تعرّض لاصابة في ساقه في تشرين الثاني/نوفمبر، فغاب عن مونديال قطر 2022.

ورغم أنه أضاف لقب الدوري الالماني في نهاية المطاف الى خزينته، فإن مروره مع بايرن تلطّخ أيضًا بالمشادة مع زميله لوروا سانيه في غرفة تبديل الملابس بعد الخسارة ضد مانشستر سيتي الانكليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ما أدى الى تغريمه 350 ألف يورو من قبل ناديه.

أنهى موسمه مع بايرن مع 12 هدفًا في 38 مباراة في جميع المسابقات.

© 2023 AFP