مونديال السباحة: رقم عالمي لسيوستروم في 50 م حرة وميلوتيتي في 50 م صدراً

لواكي، فوكوشيما (اليابان) (أ ف ب) – حطّمت السويدية سارة سيوستروم رقمها القياسي العالمي في سباق 50 م حرة، السبت خلال نصف نهائي بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة فوكوكا اليابانية.

© مانان فاتسيايانا / ا ف ب

سيوستروم في طريقها لتحطيم الرقم العالمي في سباق 50 م حرة خلال بطولة العالم للسباحة في مدينة فوكوكا اليابانية في 29 تموز/يوليو 2023

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حققت ابنة الـ29 عامًا زمن 23.61 ثانية لتحطم رقمها السابق الذي سجلته في بطولة العالم 2017 في بودابست (23.67 ث)، وذلك بعد أقل من نصف ساعة على فوزها بذهبية 50 م فراشة لتنال جائزة بقيمة 30 ألف دولار أميركي.

ومن المقرّر أن يقام نهائي سباق 50 م حرّة السبت.

وحصدت سيوستروم ذهبية خامسة توالياً في 50 م فراشة، واللقب العالمي الحادي عشر في المجمل بعد الأول في روما عام 2009.

كما كانت ميداليتها العشرون الفردية في بطولة عالمية، معادلة الأميركي الأسطورة مايكل فيلبس.

سجّلت 24.77 ثانية، أمام الصينية تشانغ يوفي بطلة 100 م فراشة والتتابع 4 مرات 100 م متنوعة (25.05 ث) والأميركية غريتشن والش (25.46 ث).

قالت سيوستروم "انا فخورة جداً بهذه الذهبية الخامسة".

وحلّت المصرية فريدة عثمان (28 عاماً)، حاملة برونزية 2017 و2019، في المركز الرابع (25.62 ث).

وفي يوم الأرقام القياسية، عادلت الليتوانية روتا ميلوتيتي الرقم العالمي في 50 م صدراً، مسجلة 29.30 ثانية الذي تحمله الإيطالية بينيديتا بيلاتو منذ 2021.

وكانت ميلوتيتي (26 عاماً) قد ظفرت مطلع الأسبوع بذهبية سباق 100 م صدراً.

اعتزلت ميلوتيتي عام 2019 بعمر الثانية والعشرين، عندما كانت تواجه عقوبة الايقاف لسنتين، لتغيبها عن ثلاث فحوص للكشف عن المنشطات، فغابت عن أولمبياد طوكيو. عادت إلى المنافسات في 2021.

كانت بين نجمات أولمبياد لندن 2012، بعمر الخامسة عشرة، عندما أحرزت ذهبية سباق 100 م صدراً.

وأكملت الأسترالي كايلي ماكيون ثلاثية الظهر بتتويجها في 200 م، بعد سباقي 50 و100 م.

سجّلت 2:03.85 دقيقتين، متفوّقة على الأميركية ريغان سميث (2:04.94 د) والصينية بينغ تشووي (2:06.74 د).

ذهبية أسترالية جديدة

وخطف الأسترالي كاميرون ماك إيفوي ذهبية 50 م حرّة، بزمن 21.06 ثانية أمام الأميركي جاك أليكسي (21.57 ث) وحامل اللقب البريطاني بن براود (21.58 ث).

وهذه أول ذهبية للأسترالي البالغ 29 عاماً في بطولة العالم في أول نهائي يخوضه "لم أكن أفكر بأي شيء. أحتاج لبعض الوقت لأهضم ما حصل".

خاض السباق وبحوزته أسرع أربعة أزمان هذه السنة، من ضمنها التصفيات ونصف النهائي.

وهذه الذهبية الحادية عشرة لأستراليا في البطولة حتى الآن، متقدمة بفارق كبير عن الصين وفرنسا والمرشحة الاعتيادية للصدارة الولايات المتحدة.

ولم يشارك البطل الأولمبي الأميركي كايليب دريسل لعدم تأهله من التصفيات الأميركية، علماً انه انسحب من بطولة العالم الأخيرة في بودابست لأسباب طبية لم يحدّدها وفضّل ايقاف تمارينه.

ومنح ماكسيم غروسيه فرنسا ذهبية جديدة بتتويجه في سباق 100 م فراشة، مسجلاً 50.14 ثانية أمام الكندي جوش لييندو (50.34 ث) والأميركي داير روز (50.46 ث).

وغاب عن السباق حامل اللقب المجري كريستوف ميلاك لأسباب "جسدية وذهنية"، والبطل الأولمبي دريسل.

© 2023 AFP