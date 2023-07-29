مونديال السيدات: رونار تمنح فرنسا فوزًا قاتلا على البرازيل والسويد إلى ثمن النهائي

بريزبين (أستراليا) (أ ف ب) – منحت قائدة فرنسا ويندي رونار منتخب بلادها فوزًا قاتلا على البرازيل 2-1 السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لكأس العالم للسيدات في كرة القدم في بريزبين الاسترالية، فيما بلغ المنتخب السويدي الدور ثمن النهائي.

© فرانك فيف / ا ف ب

مدرب المنتخب الفرنسي هيرفيه رونار يقبّل جبين لاعبته ويندي رونار التي سجلت هدف الفوز على البرازيل بعد مباراة المنتخبين في كأس العالم للسيدات في بريزبين، أستراليا في 29 تموز/يوليو 2023

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وحامت الشكوك حول مشاركة لاعبة قلب الدفاع بسبب إرهاق في ربلة الساق، وقد استعادت التمارين الجماعية قبل يومين من المواجهة فقط.

لكن اللاعبة المتوجة بطلة لأوروبا 8 مرات ولفرنسا 14 مرة مع ليون، سجلت رأسية قاتلة في الدقيقة 83 لتمنح بلادها فوزها الاول بعد تعادل افتتاحي مع جامايكا.

ورفع منتخب "الديوك" رصيده الى أربع نقاط بفارق نقطة عن البرازيل التي اكتسحت بنما برباعية نظيفة افتتاحًا، على أن تلتقي الاخيرة مع جامايكا في وقت لاحق.

وتلتقي فرنسا في الجولة الاخيرة مع بنما التي تشارك في النهائيات للمرة الاولى، فيما تواجه البرازيل المنتخب الكاريبي الاربعاء.

كانت الفرنسيات أفضل في الشوط الاول وافتتحن التسجيل عبر رأسية لأوجيني لو سومير (17) التي أحرزت هدفها الـ90 مع بلادها.

بدأت البرازيل بطلة كوبا أميركا الشوط الثاني بطريقة أفضل وعادلت بتسديدة لديبينا من داخل المنطقة (58). أتيحت لها فرصة محققة للتقدم عندما انطلقت في مرتدة بثلاث لاعبات بمواجهة واحدة، لكنها فشلت في تنفيذها بنجاح.

وخطفت لاعبة ليون الفوز لسيدات هيرفيه رونار، مدرب المنتخب السعودي السابق للرجال، بعد أن وصلتها الكرة من ركنية نحو القائم الثاني وهي خالية من الرقابة لتسكن الكرة الشباك.

دفعت مدربة البرازيل السويدية بيا ساندهاغي بالمخضرمة مارتا بحثًا عن الفوز لكن من دون جدوى.

خماسية للسويد ضد ايطاليا

واكتسح المنتخب السويدي نظيره الإيطالي بخماسية نظيفة في ويلينغتون ليبلغ الدور ثمن النهائي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة.

لاعبات السويد يحتفلن بهدف أماندا ايليستيد (رقم 13، وسط) في مرمى ايطاليا ضمن دور المجموعات من كأس العالم للسيدات في كرة القدم في ويلينغتون، نيوزيلندا في 29 تموز/يوليو 2023 © مارتي ميلفيل / ا ف ب

وسجلت أماندا إيليستيد مدافعة أرسنال الانكليزي رأسيتين، لتقود السويد، وصيفة العام 2003، الى الادوار الاقصائية للمرة الرابعة تواليًا.

ورفعت السويد رصيدها الى ست نقاط في صدارة المجموعة بعد فوز افتتاحي شاق على جنوب إفريقيا (2-1)، أمام ايطاليا الثانية (3) ونقطة لكل من الارجنتين والمنتخب الافريقي، لتكون الفرصة سانحة أمام جميع المنتخبات الاخرى لخطف البطاقة الثانية.

وتلتقي السويد مع الارجنتين الاربعاء في الجولة الاخيرة فيما تواجه ايطاليا جنوب إفريقيا.

وبعد بداية متقاربة للمباراة في ملعب ويلينغتون في نيوزيلندا، انفجرت السويد، وصيفة بطلة أولمبياد طوكيو عام 2021 والمصنفة ثالثة عالميًا، مع نهاية الشوط الاول وسجلت لاعباتها ثلاثة أهداف في غضون سبع دقائق.

افتتحت إيليستيد التسجيل برأسية (39) قبل أن تضيف فريدولينا رولفو نجمة برشلونة الاسباني الثاني (44) وستينا بلاكستينيوس مهاجمة ارسنال الثالث (45+1).

أضافت ايليستيد الرابع بعد الاستراحة (50) قبل أن تختتم البديلة ريبيكا بلومكفيست بالخامس (90+5).

وبات المنتخب السويدي ثالث طرف يحجز بطاقة العبور بعد اليابان وإسبانيا، ليبلغ الادوار الاقصائية في ثماني نسخ من أصل تسع منذ انطلاق البطولة عام 1991.

© 2023 AFP