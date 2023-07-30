البابا فرنسيس يدعو روسيا للعودة إلى إتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

الفاتيكان (أ ف ب) – دعا البابا فرنسيس الأحد السلطات الروسية للعودة إلى الإتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم النزاع، مشيرًا إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون الجوع.

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حبوب الذرة على الرصيف في ميناء في منطقة أوديسا، في 22 تموز/يوليو 2023

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وقال الحبر الأعظم بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان "دعونا لا نكف عن الصلاة من أجل أوكرانيا الشهيدة حيث الحرب تدمر كل شيء بما في ذلك القمح. هذا يمثل إهانة جسيمة لله لأن القمح هديته لإطعام البشرية، وصراخ ملايين الإخوة والأخوات الذين يعانون الجوع يصل إلى السماء".

وأضاف البابا فرنسيس "اوجه نداء الى اخوتي، سلطات روسيا الاتحادية، العودة إلى اتفاق البحر الأسود ونقل القمح بأمان".

وعلّقت روسيا قبل أسبوعين هذا الإتفاق ما تسبب بارتفاع أسعار الحبوب الأمر الذي يؤثّر بشكلّ خاص على البلدان الأكثر فقرًا.

© 2023 AFP