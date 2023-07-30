برشلونة يحسم الـ"كلاسيكو" الودّي بثلاثية نظيفة في شباك ريال مدريد

أرلينغتون، تكساس (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حقق برشلونة فوزاً كبيراً وسهلاً على غريمه ريال مدريد بثلاثية نظيفة ليل السبت الأحد، في مبارة "كلاسيكو" إسبانية وديّة ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، والتي أقيمت في ولاية تكساس الأميركية.

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وافتتح جناح برشلونة الفرنسي عثمان ديمبيليه التسجيل في الدقيقة 15 أمام نحو 82 ألف متفرج في ملعب "كاوبويز" بأرلينغتون.

وإذ انتهى الشوط الأول بتقدّم "بلاوغرانا" بهدف نظيف، شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة هدفين جميلين للنادي الكاتالوني عبر تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء للاعب الشاب فرمين لوبيس (85)، ثم لعبة جميلة لفيران توريس خادع بها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ولعبها فوقه قبل أن يكملها في الشباك (90+1).

وشهدت المباراة أيضاً إهدار البرازيلي فينيسيوس جونيور لركلة جزاء في الدقيقة 20، عندما سدد كرته في العارضة، تزامناً مع تألق الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن الذي أنقذ أكثر من فرصة.

وهذه هي الخسارة الأولى لريال مدريد في جولته الاستعدادية بعد انتصارين وديين على ميلان الإيطالي 3-2 ومانشستر يونايند الإنكليزي 2-0، فيما يأتي فوز برشلونة بعد خسارته أمام أرسنال الإنكليزي 3-5 الأربعاء.

© 2023 AFP