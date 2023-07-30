جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يحرز سباقه الثامن تواليا

سبا فرانكورشان (بلجيكا) (أ ف ب) – احرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن سباقه الثامن تواليا بحلوله في المركز الاول في سباق جائزة بلجيكا الكبرى الاحد على حلبة سبا فرانكورشان المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

© كنزو تريبويار / ا ف ب

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وحل زميله المكسيكي سيرخيو بيريس في المركز الثاني، في حين جاء شارل لوكلير (فيراري) من موناكو ثالثا.

وتابع فيرستاين زحفه بقوة نحو لقب الثالث تواليا في بطولة العالم بعد ان وسع الفارق عن بيريس بالذات الى 125 نقطة.

وقال فيرستابن بعد فوزه "كنت ادرك بأننا نملك سيارة رائعة، كان يتعين علي تحاشي اي مشكلة عند اللفة الاولى من السباق". واضاف "قمنا بجميع التحركات الصحيحة".

اما بيريس فقال "كان السباق رائعا بالنسبة الى الفريق ككل. حققنا انطلاقة رائعة من خلال تجاوز شارل (لوكلير)، لكن ماكس كان اسرع مني وبالتالي لم يكن باستطاعتي فعل اي شيء".

ويسيطر فريق ريد بول على بطولة الموسم الحالي بشكل مطلق بدليل فوزه في جميع السباقات.

واذا نجح الهولندي في احراز السباق المقبل سيعادل رقم الالماني سيباستيان فيتل عام 2013 عندما حقق الاخير الفوز في 9 سباقات تواليا.

وكان فيرستابن حقق اسرع توقيت في التجارب الرسمية لكنه انطلق من المركز السادس لمعاقبته بخمسة مراكز بعد تغيير علبة السرعة في سيارته ليحل بدلا منه لوكلير لكن الاخير لم يصمد في صدارة السباق طويلا.

© 2023 AFP