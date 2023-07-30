مونديال السباحة: التونسي الحفناوي يظفر بلقب 1500 م حرة

فوكوكا (اليابان) (أ ف ب) – ظفر السباح التونسي أحمد الحفناوي بذهبية 1500 متر حرة للرجال الأحد، في مونديال السباحة الذي تستضيفه اليابان.

© فرانسوا-كزافييه ماريت / ا ف ب/AFP

ظفر السباح التونسي أحمد الحفناوي بذهبية 1500 متر حرة للرجال الأحد، في مونديال السباحة الذي تستضيفه اليابان

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وحقق الحفناوي زمناً قدره 14:31:54 دقيقة، متقدماً على الأميركي بوبي فينكي 14:31:59 د، والأسترالي سام شورت 14:37:28 د.

وكان الوقت الذي سجّله الحفناوي أقل من ثانية من الرقم القياسي العالمي البالغ 14:31:02 د المسجّل باسم الصيني سون يانغ في العام 2012.

وقال الحفناوي "بوبي سريع جداً في نهاية السباق، لقد دفعنا إلى التقدم. كنت قريباً جداً من الرقم القياسي العالمي. لقد استمتعت بالسباق وأشكر بوبي على دفعه لي".

وكان شورت متصدراً بفارق بسيط طوال السباق، لكنه تأخر مع النهاية ليترك المنافسة بين الحفناوي وفينكي.

وأضاف الحفناوي "أعتقد أنني أستحق ذلك".

وكان شورت فاز بلقب 400 م سباحة حرة في وقت سابق من الأسبوع الحالي، متخطياً الحفناوي.

وثأر التونسي بطل 400 م حرة في الأولمبياد، متفوقاً على شورت بعد معركة ملحمية، علماً أن فينك هو حامل ذهبية سباق 1500 م الأولمبية.

© 2023 AFP