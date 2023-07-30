مونديال السيدات: سويسرا والنروج إلى ثمن النهائي وفوز تاريخي للمغرب

اوكلاند (أ ف ب) – حسم منتخبا سويسرا والنروج تأهلهما إلى ثمن نهائي مونديال السيدات الأحد، بتعادل الأول سلباً مع نيوزيلندا المضيفة وإقصائها، وفوز الثاني بسداسية نظيفة على الفيليبين التي ودعت البطولة أيضاً، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

© سعيد خان / ا ف ب/AFP

لاعبات منتخب النروج يحتفلن بتسجيل الهدف الرابع في مرمى الفيليبين ضمن منافسات مونديال السيدات في 30 تموز/يوليو 2023

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وبالتالي، احتلت سيدات سويسرا صدارة المجموعة الأولى بفضل هذا التعادل مع خمس نقاط، فيما خطفت النروجيات المركز الثاني مع أربع نقاط، متفوّقة على نيوزيندا المضيف بفارق الأهداف.

وكان على النروجيات أن يتغلّبن على نظيراتهن الفيليبينيات المستجدّات على البطولة للحصول على فرصة التأهل، فانطلقن للفوز على ملعب "إيدن بارك" مع إحراز صوفي رومان هاوغ ثلاثية.

وسجّلت هاوغ التي حلّت بدلاً من أدا هيغربيرغ المصابة، هدفين في الدقيقتين 6 و17، قبل أن تضيف كارولين غراهام هانسن الهدف الثالث (31).

وفي الشوط الثاني كان للنروجيات ثلاثة أهداف أخرى، أولاً عبر الفيليبينية أليشا باركر التي سجّلت هدفاً عكسياً (48)، ثم عبر غورو ريتن (53 من ركلة جزاء)، قبل أن تكمل هاوغ الـ"هاتريك" في الدقيقة 90+5.

وأكملت الفيليبينيات المباراة بعشرة لاعبات، بعد طرد صوفيا هاريسون بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 67.

وأتاح هذا الفوز لسيدات النروج المتوّجات بلقب مونديال 1995، بالعبور إلى ثمن النهائي على حساب نيوزيلندا التي فازت عليهن افتتاحاً.

أما الفيليبينيات اللواتي يشاركن للمرة الأولى، فلن يذهبن بعيداً في المسابقة رغم فوز تاريخي على أصحاب الأرض افتتاحاً.

الجريدي وبنزينه تدخلان التاريخ

أحيت "لبؤات الأطلس" آمالهنّ بالتأهل إلى ثمن نهائي المونديال، بتحقيق فوز تاريخي على كوريا الجنوبية بهدف نظيف بتوقيع ابتسام الجريدي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة.

المدافعة المغربية نهيلة بنزينة خلال مشاركتها التاريخية أمام كوريا الجنوبية في مونديال السيدات في 30 تموز/يوليو 2023 © برينتون إدواردز / ا ف ب/AFP

وهذا الفوز هو الأول للمغرب في تاريخ المونديالات النسائية وأول ثلاث نقاط تحصدها لاعباته في أول مشاركة لهن في البطولة أمام 13 ألف مشجع في أديليد.

ويأتي هذا الفوز بعد خسارة قاسية منيت بها المغربيات في الجولة الأولى أمام ألمانيا 0-6، ليبقين على آمالهن بالعبور إلى دور الـ16.

ولم تكتب "لبؤات الأطلس" التاريخ بالفوز فقط، ذلك أن المدافعة نهيلة بنزينه باتت أول لاعبة ترتدي الحجاب في تاريخ المسابقة النسائية.

وبالتالي، بات في رصيد المغربيات ثلاث نقاط من مباراتين في المركز الثالث.

وسعت سيدات المغرب إلى الضغط منذ البداية، وكان لهنّ ما أردن عندما سجّلت الجريدي هدف المباراة الوحيد برأسية في الزاوية البعيدة في الدقيقة السادسة من المباراة، بعد تمريرة من حنان أيت الحاج.

في المقابل، تألقت الحارسة خديجة الرميشي أمام محاولات عدة للكوريات طوال المرمى.

وأقفلت المغربيات دفاعهن في الشوط الثاني، مع إشراك المدرّب الفرنسي رينالد بيدروس للمدافعة سارة كاسي بدلاً من المهاجمة سلمي أماني، لتبقى شباك المغرب عصية على الكوريات.

كولومبيا تصعق ألمانيا

وفي المجموعة الثامنة نفسها، أحرزت سيدات كولومبيا هدفاً قاتلاً في الدقيقة 90+7، لتحقق فوزاً درامياً على ألمانيا 2-1 وتقترب من ثمن النهائي.

وظنّت أليكساندرا بوب أنها ضمنت نقطة لمنتخب بلادها عندما أحرزت ركلة جزاء في الدقيقة 89، لتدرك التعادل لـ"مانشافت" بعدما تقدّمت الكولومبيات بهدف ليندا كايسيدو في الدقيقة 52.

ولكن في نهاية رائعة لمباراة حماسية، ظهرت مانويلا فانيغاس في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لتسجّل هدفاً قاتلاً من رأسية (90+7) وتمنح بلادها النقاط الثلاث أمام 40 ألف متفرّح في سيدني.

هذا الفوز وضع كولومبيا في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، أمام ألمانيا والمغرب اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث توالياً مع ثلاث نقاط لكل منهما، فيما تقبع كوريا الجنوبية في المركز الأخير من دون رصيد لكن آمالها لا تزال قائمة.

وستواجه سيدات ألمانيا الكوريات في الجولة الأخيرة، فيما تواجه كولومبيا المغرب.

© 2023 AFP