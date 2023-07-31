بوليفيا تضيق الخناق على أحد أكبر مهربي المخدرات في العالم

لاباز (أ ف ب) – أكدت بوليفيا أنها باتت على وشك إلقاء القبض على أحد أكبر مهربي الكوكايين في العالم المطلوب في أربع دول، بعد إطلاقها عملية أمنية واسعة النطاق لمطاردته يشارك فيها أكثر من ألفي عنصر.

© ريكاردو مونتيرو / أ ف ب

سيارة للشرطة البوليفية خارج منزل تمّ دهمه في إطار البحث عن مهرّب المخدرات أنريكه مارسيت كابريرا في سانتا كروز في 30 تموز/يوليو 2023

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وسيباستيان أنريكه مارسيت كابريرا (32 عاما) مطلوب بتهم تهريب مخدرات في مسقطه الأوروغواي، إضافة الى الباراغواي والبرازيل والولايات المتحدة والشرطة الدولية (انتربول)، وكان قد فرّ خارج البلاد وتنقل بين دول عدة تفاديا للقبض عليه.

وقال وزير الداخلية البوليفي إدواردو ديل كاستيو "جرى تنفيذ سلسلة مداهمات في مقاطعة سانتا كروز (...) للقبض على مهرب مخدرات كبير في منطقتنا والعالم بأسره".

أضاف "لقد حشدنا أكثر من 2250 عنصر شرطة وأكثر من 144 آلية ونفذنا أكثر من 23 عملية وست مداهمات وأوقفنا 12 شخصا".

وترجح السلطات البوليفية أن يكون مارسيت كابريرا متواجدا في منطقة سانتا كروز الشاسعة المتاخمة للبرازيل والباراغواي في جنوب شرق بوليفيا.

وتعهد ديل كاستيو أنه سينجح "في الساعات المقبلة في اعتقال السيد سيباستيان إنريكي مارسيت كابريرا"، مشيرا الى أنّ زوجته البيروفية وثلاثة من أبنائه يرافقونه.

صورة غير مؤرخة وزعتها السلطات البوليفية في 30 تموز/يوليو 2023 تظهر مارسيت كابريرا (الى اليمين) © صورة موزعة / وزارة الحكومة البوليفية/أ ف ب

ودهم عناصر الشرطة المدجّجون بالسلاح منزلا فخما في سانتا كروز التي يقطنها زهاء 1,9 مليون نسمة، ودخلوا مواقع أخرى في المدينة القريبة من لاباز، وفق صحافي في وكالة فرانس برس.

وأشار وزير الداخلية الى أن مداهمات الأحد أفضت الى مصادرة 17 بندقية، ومسدّسا، ونحو ألفي طلقة من الذخيرة، و31 عربة، وسترات واقية من الرصاص.

- سجن في الإمارات -

وتعتقد السلطات أن مارسيت كابريرا دخل بوليفيا في أيلول/سبتمبر الماضي وقام بنشاطات علنية بينها شراء نادي كرة القدم يلعب في دوري الدرجة الثانية في البلاد.

أحد المنازل التي دهمتها الشرطة البوليفية في 30 تموز/يوليو 2023 © صورة موزعة / وزارة الحكومة البوليفية/أ ف ب

وقبل عامين كان مارسيت كابريرا موقوفا في الإمارات بتهمة استخدام جواز سفر باراغوايانيا مزورا، لكنه تمكن من الإفلات باستخدام وثائق هوية من الأوروغواي.

وتتهمه السلطات بأنه أحد أقوى مهربي المخدرات في منطقة المخروط الجنوبي التي تضم الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والبرازيل.

وارتبط اسم مارسيت كابريرا بعم رئيس الباراغواي السابق هوراسيو كارتيس الذي أدين بتهريب الماريجوانا.

وكشف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو العام الماضي في تغريدة بأن مارسيت كابريرا كان وراء اغتيال المدعي العام الباراغوياني المناهض للمافيا مارسيلو بيتشي الذي قُتل في جزيرة بارو الكولومبية في أيار/مايو 2022 خلال قضائه شهر العسل مع زوجته في أحد المنتجعات.

وصدر في أيار/مايو الماضي حكم بسجن شقيقين كولومبيين لفترة تصل الى 25 عاما وستة أشهر على خلفية ضلوعهما في عملية القتل. ودفع أندريس ورامون بيريز حوالى 340 ألف دولار لمطلق النار على بيتشي، بحسب المدعين.

لكن بيترو كشف أن مارسيت كابريرا كان العقل المدبّر لعملية الاغتيال.

وأوضح في آب/أغسطس ان "التحقيق في الجريمة... التي ارتكبها مهرّب المخدرات مارسيت على الأراضي الكولومبية تظهر أن تهريب المخدرات لم يعد منذ وقت طويل مشكلة كولومبية-أميركية ثنائية، بل أصبح اليوم مشكلة أميركية وعالمية".

© 2023 AFP