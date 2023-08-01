الاتحاد الأوروبي يستبعد تأثير انقلاب النيجر على إمدادات اليورانيوم

بروكسل (أ ف ب) – يُستبعد أن يؤثر الانقلاب العسكري في النيجر، أحد أكبر منتجي اليورانيوم، على إمدادات الوقود النووي للاتحاد الأوروبي، وفق ما أكد ناطق باسم التكتل الثلاثاء.

© كينزو تريبويار / اف ب/ارشيف

علم الاتحاد الاوروبي أمام مقر المفوضية في بروكسل في 11 أيار/مايو 2022

إعلان اقرأ المزيد

وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية أدالبرت يانز "لا يوجد خطر إمدادات من هذا النوع عندما يتعلّق الأمر بالاتحاد الأوروبي".

وتابع "لدى مرافق الاتحاد الأوروبي ما يكفي من مخزونات اليورانيوم الطبيعي للحد من أي مخاطر إمداد قصيرة الأمد، أما بالنسبة للأمدين المتوسط والبعيد، فيوجد ما يكفي من المخزونات في السوق العالمية لتغطية احتياجات الاتحاد الأوروبي".

تملك النيجر، المستعمرة الفرنسية السابقة، مخزونات يورانيوم (المكوّن الأساسي في قطاع الطاقة النووية) تعد من بين الأكبر في العالم.

وأدت شركة "أورانو" الفرنسية (أريفا سابقا) دورا مهما في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مدى عقود وتدير منجما كبيرا لليورانيوم في البلاد.

كانت النيجر ثاني أكبر مزوّد لليورانيوم الطبيعي للاتحاد الأوروبي في 2022، مع حصة تبلغ 25 في المئة، بعد كازاخستان، وفق ما ذكرت وكالة "يوراتوم" التابعة للاتحاد.

في المجمل، توفر كازاخستان والنيجر وكندا 74 في المئة من إجمالي كميات اليورانيوم التي تصل إلى الاتحاد الأوروبي.

وبالمجمل، بلغت حصة النيجر من الإنتاج العالمي أقل من خمسة في المئة عام 2021، بحسب الاتحاد.

وأطاح عناصر من الحرس الرئاسي في 26 تموز/يوليو رئيس النيجر محمد بازوم، حليف الغرب الذي مثّل انتخابه قبل عامين أول انتقال سلمي للسلطة في بلاده منذ الاستقلال.

دان الاتحاد الأوروبي بشدة إطاحته وأعلنت فرنسا أنها تستعد لإجلاء رعاياها بعدما تجمّعت حشود معادية الأحد خارج مقر سفارتها.

© 2023 AFP