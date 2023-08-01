دورة واشنطن: سفيتولينا تُسقط أزارنكا مجدداً وهذه المرة من دون جدل رفض المصافحة

واشنطن (أ ف ب) – خرجت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا منتصرة للمرة الثانية توالياً من مواجهاتها الحساسة "سياسياً" مع البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا، بالفوز عليها 7-6 (7-2) و6-4 الإثنين في الدور الأول لدورة واشنطن في كرة المضرب.

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وتأتي هذه المواجهة بين اللاعبتين بعد أسابيع معدودة على الجدل الذي ترافق مع مباراتهما في بطولة ويمبلدون، حين خرجت أزارنكا من الملعب تحت صافرات الاستهجان لاعتقاد الجمهور أنها لم تتجه صوب الشبكة لمصافحة الأوكرانية.

لكن في الواقع، كانت أزارنكا على دراية بأن سفيتولينا لن تصافحها كإشارة اعتراض على وقوف بيلاروس بجانب حليفتها روسيا في غزوها لأوكرانيا.

وتجنباً لأي سيناريو مشابه لبطولة ويمبلدون، أعلم منظمو دورة واشنطن الجمهور قبل المباراة أنه لن تكون هناك مصافحة بين اللاعبتين، وذلك من خلال رسالة على شاشة الملعب كُتِبَ عليها "في نهاية المباراة لن تكون هناك مصافحة بين اللاعبتين".

وتابعت الرسالة "نقدر احترامكم للرياضيتين خلال وبعد المباراة، ولتفهمكم في هذه الظروف الصعبة".

وبعد حسم هذه المسألة، تفرغت اللاعبتان لمعركتهما داخل الملعب والتي كانت مليئة بالأخطاء من قبل الطرفين ما أسفر عن 17 كسراً للإرسال في المجموعتين، قبل أن تخرج سفيتولينا منتصرة في النهاية من خلال كسرها إرسال منافستها البيلاروسية في الشوط العاشر من المجموعة الثانية.

وحَيَّت أزارنكا خصمتها على الفوز عن بُعد قبل توجهها الى غرف الملابس.

وستكون سفيتولينا أمام مواجهة حساسة أخرى في الدور الثاني، إذ تلتقي الروسية داريا كاساتكينا المصنفة خامسة في الدورة والفائزة على البلجيكية إيليز مرتنز 6-3 و7-5.

وفي أبرز مباريات الإثنين، بلغت الدور الثاني الروسية ليودميلا سامسونوفا المصنفة ثامنة والفائزة بلقب العام الماضي، بفوزها على الأميركية دانييل كولينز 6-1 و6-3، فيما تغلبت السويسرية بيليندا بنتشيتش السادسة على الروسية أناستازيا باتابوفا 6-5 ثم بالانسحاب.

وواصلت الكندية بيانكا أندرييسكو، المتوجة بطلة لفلاشينغ ميدوز عام 2019، رحلة البحث عن النفس منذ ذلك العام التاريخي لها والذي أحرزت فيه جميع ألقابها الثلاثة، لكن من دون نجاح بخروجها من الدور الأول على يد الأوكرانية مارتا كوستيوك بالخسارة أمامها 6-2 و3-6 و6-7 (5-7).

© 2023 AFP