كو يدافع عن اختيار بودابست لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى

باريس (أ ف ب) – دافع رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو عن اختيار بودابست لاستضافة بطولة العالم هذا الشهر، وذلك على الرغم من مواقف رئيس الوزراء المجري اليميني فيكتور أوربان المعادية لمجتمع الميم.

© توني كارومبا / ا ف ب

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ويعارض أوربان بشدة ما اعتبره تلطي الاتحاد الأوروبي خلف مجتمع الميم لمهاجمة حكومته اليمينية، فيما وجّه له السفير الأميركي في المجر تهمة إثارة الكراهية بشكل انتهازي ضد المثليين.

وقال كو، متحدثاً الى صحافيين مختارين، من بينهم وكالة فرانس برس، في مؤتمر عبر الهاتف قبل بطولة العالم المقررة في بودابست بين 19 و27 آب/أغسطس الحالي، إن "العالم مكان معقد، وبات أكثر تعقيداً عاماً تلو الآخر ولن يتغيّر ذلك".

وتابع "لذلك، الشيء الوحيد الذي يحتاج الى التكيُّف هنا هو الرياضة. والرياضة هي في نهاية المطاف أكثر الكيانات قدرة على التكيُّف. وفي عالم من عدم اليقين، تعتبر الرياضة نقطة الارتكاز الوحيدة".

وتذرّعت اللجنة الأولمبية الدولية في الماضي بأن تنظيم الألعاب الأولمبية في دول مثل الصين سيساعد في تسريع احترام حقوق الإنسان بشكل أكبر.

حتى أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى نفسه نظّم بطولة العالم لعام 2019 في الدوحة، عاصمة قطر التي تسبّبت استضافتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم نهاية 2022 في وضعها تحت مجهر الانتقادات، في ما يخص سجلها في مسائل حقوق الإنسان.

وقال كو، رئيس الرياضة الأكبر على الصعيد الأولمبي، إن أفكاره وأفكار اللجنة الأولمبية الدولية "لا تسير دائماً بشكل متوازٍ"، لكنه أضاف "في هذه النقطة، نوافقهم الرأي".

وتساءل "هل تستخدم الدول الرياضة (لتبييض صفحتها)؟ بالتأكيد؟"، مضيفاً أنه لم يختبر يوماً موقفاً أدى فيه تطوّر الرياضة "لاسيما في البيئات الصعبة، الى جعل المجتمع أسوأ حالاً سياسياً وثقافياً واجتماعياً".

قضية أموسان "تضفي الثقة"

وتعرّضت ألعاب القوى لضربة في تموز/يوليو عندما أوقفت النيجيرية توبي أموسان، حاملة الرقم القياسي العالمي في سباق 100 م حواجز وبطلة السباق في بطولة العالم لعام 2022، مؤقتاً لاتهامها بانتهاك لوائح مكافحة المنشطات.

العداءة النيجيرية توبي موسان خلال مؤتمر صحافي على هامش لقاء غولدن سبايك لألعاب القوى في أوسترافا، جمهورية التشيك في 26 حزيران/يونيو 2023 © ميكال سيتشيك / ا ف ب

واتهمت أموسان بالتهرب من عن ثلاثة اختبارات للمنشطات في غضون 12 شهراً.

ورأى كو أن حالات من هذا النوع بعيدة كل البعد عن تشويه سمعة الرياضة، بل أنها "تضفي الثقة" من ناحية نزاهة أم الألعاب.

ورأى أن "رياضتنا حسَّنت سمعتها في العامين الماضيين أكثر من أي رياضة أخرى بفارق كبير لأننا كنا مستعدين للتعامل مع القضايا المتعلقة بالمنشطات"، مشيراً الى أنه يفضل أن تتصدر ألعاب القوى العناوين لفترة وجيزة بسبب الكشف عن قضية تنشط عوضاً عن "غياب أي أنظمة لاستبعاد الأشخاص الذين لا نريدهم في هذه الرياضة".

وقال إنه ليس من الصعب على الرياضيين تحديد "أين سيتواجدون في ساعة واحدة في اليوم" حتى يتمكن مختبرو مكافحة المنشطات من تحديد مكانهم.

متطلعاً الى مونديال بودابست هذا الشهر، رأى كو أن عدد الأرقام القياسية العالمية التي سجلت هذا الموسم تؤشر الى "احتمال أن تكون أفضل بطولة عالم من حيث الأداء على الإطلاق".

وكشف كو أنه يتطلع بشكل خاص لمتابعة مسابقة رمي الكرة الحديد بعد الذي حققه الأميركي راين كراوزر في أيار/مايو، حين حطم البطل الأولمبي والعالمي رقمه القياسي العالمي برميه 23.56 متراً في لقاء لوس أنجليس.

ومحا كراوزر، بطل أولمبيادي 2016 و2021 وبطل العالم في يوجين العام الماضي، رقمه السابق البالغ 23.37 متراً الذي سجله في بطولة العالم الماضية.

ورأى كو أن كراوزر "عاد الى أفضل مستوياته مرة أخرى. لم يكن بالإمكان تفويت أحداث رمي الكرة الحديد عند الرجال منذ 2019".

وتوقع كو، الحائز على ذهبيتين أولمبيتين في 1500 متر، أن تكون سباقات المسافات المتوسطة عند السيدات الأكثر إثارة في مونديال بودابست.

وستكون حاملة اللقب العالمي الأميركية أثينغ مو في مواجهة البريطانية كيلي هودجكينسون في 800 متر أحد أبرز السباقات وفق ما توقع كو، إضافة الى ترقب ما ستحققه الكينية فايث كيبييغون التي حطمت هذا الموسم الرقمين القياسيين لسباقي 1500 ميل و5 آلاف متر.

© 2023 AFP