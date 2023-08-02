الجيش الاردني يعلن القبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى المملكة

عمان (أ ف ب) – أعلن الجيش الأردني في بيان الأربعاء القاء القبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى المملكة عبر الحدود الإسرائيلية-الأردنية.

© خليل مزرعاوي / ا ف ب/ارشيف

صورة من الارضيف لقوات الأمن أثناء حراستها مقر السفارة الإسرائيلية في عمّان بتاريخ 23 تموز/يوليو 2017

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ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن "المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت الثلاثاء (...) محاولة تسلل إسرائيلي الجنسية من الطرف الآخر إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة".

وأضاف أن "قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة حازمة في التعامل بكل قوة لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب".

وعمليات التسلل نادرة بين الدولتين اللتين تربطهما معاهدة سلام منذ عام 1994.

وكانت محكمة أردنية أصدرت في كانون ثاني/ يناير 2020 حكما بالسجن أربعة أشهر وغرامة مالية قرابة 1500 دولار بحق إسرائيلي حاول التسلل إلى المملكة.

وأدين ذلك الإسرائيلي الذي تم توقيفه في تشرين أول/أكتوبر 2019 ب"التسلل إلى اراضي المملكة بطريقة غير مشروعة" و"حيازة مخدرات".

وعقوبة التسلل من دون سلاح في الأردن هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى عام، فيما تتراوح عقوبة حيازة المخدرات لغرض التعاطي بين ثلاثة أشهر وثلاثة أعوام وتصل الى 20 عاما في حال حيازتها للإتجار.

© 2023 AFP