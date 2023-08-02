الصين تكثّف عمليات الانقاذ بعد أمطار لم تشهد لها بكين مثيلا منذ 140 عاما

فانغشان (الصين) (أ ف ب) – كثّفت السلطات الصينية الأربعاء عمليات واسعة النطاق للانقاذ والبحث عن المفقودين بعد أمطار هطلت على مختلف أنحاء بكين في الأيام الماضية، كانت الأغزر التي تشهدها منذ بدء تدوين مؤشرات الطقس قبل 140 عاما.

© جايد غاو / أ ف ب

أكوام من النفايات في منطقة غمرتها الفيضانات بين بكين وخوباي في الثاني من آب/أغسطس 2023

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ولم تسلم الصين مما شهدته دول عدة حول العالم في الأسابيع الماضية، لجهة الأحداث المناخية الحادة التي يعزوها علماء الى تبعات التغير المناخي. وأدت الأمطار والفيضانات الى مقتل 22 شخصا على الأقل غالبيتهم في العاصمة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بكين الأربعاء إن العاصمة الصينية شهدت "أشد تساقط للأمطار منذ 140 عاما" حين بدأت سلطات المدينة تدوين السجلات.

وأفادت بأن "الكمية القصوى من المتساقطات المسجّلة خلال هذه العاصفة، والتي بلغت 774,8 ملم، سجّلت في خزان وانغجيايوان في تشانغبينغ".

وأوضحت أن الكمية القياسية السابقة كانت 609 ملم وتعود الى العام 1891.

وأفادت قناة "سي سي تي في" الرسمية الثلاثاء أن الأمطار تسبّبت بوفاة 11 شخصا وفقدان أكثر من عشرة في بكين.

وتراجعت غزارة الأمطار الأربعاء في بكين، وانتقل التركيز إلى محافظة خوباي المجاورة لها.

وفي مقاطعة فانغشان بالعاصمة، والواقعة عند الحدود بين المحافظتين، شاهد فريق لوكالة فرانس برس متنزّهاً غمرته المياه بالكامل، وأطنان من النفايات المتكدّسة أسفل جسر بعدما جرفتها المياه من أماكن أخرى.

وقال ضابط في الشرطة إن المقاطعة كانت "خطرة للغاية" الثلاثاء.

ورأى الصحافيون كذلك عربة عسكرية مجنزرة في طريق العودة من المناطق الأكثر تضررا في المقاطعة. وعلى الجهة المقابلة، أمكنت رؤية سيارة إسعاف وأخرى للشرطة، إضافة الى قارب انقاذ، في طريقها الى مقاطعة جاوجو.

وأظهرت لقطات بثّتها القنوات التلفزيونية الحكومية عناصر انقاذ يستخدمون قوارب مطاطية في شوارع غمرتها المياه بينما كان عدد من السكان يتشبثون بسقالات من الحديد في انتظار الحصول على مساعدة.

وتضرب العاصفة دوكسوري التي كانت إعصارا قبل أن تتراجع قوتها، الصين من الجنوب الشرقي وصولا إلى الشمال منذ الجمعة عندما بلغت اليابسة في إقليم فوجيان الشرقي بعد مرورها في الفيليبين المجاورة.

وبدأت الأمطار الغزيرة تهطل على العاصمة ومحيطها اعتبارا من السبت.

وناهزت كمية المتساقطات خلال 40 ساعة فقط معدّلها لكامل تموز/يوليو.

وحذّر الإعلام الرسمي الأسبوع الماضي من أن ما يصل الى 130 مليون شخص سيتأثرون بالأمطار في شمال الصين.

وأشار الى أن العديد من مناطق بكين ومحيطها غمرتها المياه، وتمّ إجلاء 974,400 شخص من العاصمة ومحافظة خوباي، يضاف إليهم 42211 شخصا تم إجلاؤهم في شانشي الواقعة الى الغرب.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا" أن السلطات رفعت مستوى الانذار الأحمر من الفيضانات في بكين "بعدما تراجع جريان المياه في الأنهر الرئيسية الى ما دون مستوى الخطر".

إنقاذ الناس

وفي ظل تراجع غزارة الأمطار، انتقل التركيز الى عمليات الاغاثة. وأكدت "شينخوا" أن المئات من أفراد جمعية الصليب الأحمر توجهوا الى المناطق الأكثر تضررا للقيام بعمليات رفع الأنقاض والتنظيف وإجلاء المصابين.

رجل يعاين أضرارا في مقاطعة فانغشان ببكين في الأول من آب/أغسطس 2023 © بيدرو بادرو / أ ف ب

وأشارت "سي سي تي في" الى أن اثنين من القتلى قضوا "أثناء تأدية الواجب في الانقاذ والاغاثة".

ولا يزال 13 شخصا في عداد المفقودين، بينما تمّ إنقاذ 14 آخرين.

الى ذلك، وصل عدد القتلى في خوباي الى تسعة، بينما لا يزال ستة أشخاص في عداد المفقودين. وفي محافظة لياونينغ الواقعة الى الشمال الشرقي، قضى شخصان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء إلى بذل "قصارى الجهود" لإنقاذ "المفقودين أو المحاصرين".

وحضّ نائب رئيس الوزراء جانغ غوه كينغ على بذل كل الجهود للعثور على المفقودين، وذلك خلال تفقده موقعا لتنسيق عمليات الإغاثة في منطقة مينتوغو ببكين، وفق الإعلام الرسمي.

وقال جانغ إن "الأولوية القصوى للعمل الراهن هي إنقاذ حياة الناس، السباق مع الوقت للبحث عن المفقودين أو المحتجزين وخفض عدد الضحايا الى الحد الأدنى".

ويعتبر بعض العلماء أنّ الظروف المناخية القصوى التي شهدتها الصين والحرارة القياسية التي سجّلتها هذا الصيف تعود إلى التغيير المناخي.

وتستعد الصين لإعصار جديد هو "خانون" الذي يقترب من سواحل البلاد الشرقية.

تجس-أوهو/كام/لين

© 2023 AFP