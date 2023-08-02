الصين تنفي عرقلة مفاوضات مجموعة العشرين بشأن المناخ

بكين (أ ف ب) – نفت الصين الأربعاء التقارير عن عرقلتها النقاشات المرتبطة بالمناخ بين وزراء البيئة من دول مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن فشلهم في التوصل إلى اتفاق يعد أمرا "مؤسفا".

© ار.ساتيش بابو / ا ف ب/ارشيف

لقطة من مقر انعقاد اجتماع مجموعة العشرين بشأن المناخ في تشيناي بتاريخ 28 تموز/يوليو 2023

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فشلت مفاوضات الأسبوع الماضي التي استضافتها الهند قبيل محادثات "كوب28" المقررة في دبي هذا العام، في التوصل إلى توافق على مضاعفة استخدام الطاقة المتجددة بثلاث مرّات.

وقال وزير الانتقال البيئي الفرنسي كريستوف بيشو لفرانس برس إن المحادثات مع الصين والسعودية وروسيا كانت "معقّدة".

وأفاد مصدر صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن الصين، أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم، استخدمت "تكتيكات مدمّرة" لعرقلة النقاشات.

ولكن بكين ردّت الأربعاء إذ شددت خارجيتها على أن "التقارير ذات الصلة تناقض الوقائع تماما".

وأشارت الوزارة في بيان نُسب إلى ناطق لم تُكشف هويته إلى أن الاجتماع "حقق نتيجة إيجابية ومتوازنة".

وأضاف البيان "لكن بعض الدول أقحمت قضايا جيوسياسية من أجل العرقلة وفشل الاجتماع في تبنى بيان ختامي. تعتبر الصين الأمر مؤسفا".

جاء اجتماع تشيناي بعد أيام على فشل وزراء الطاقة في دول المجموعة التي تمثّل أكثر من 80 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في الاتفاق على خارطة طريق لاستثناء الوقود الأحفوري من مزيج الطاقة العالمي أثناء المحادثات في غوا.

اعتُبر الأمر ضربة لجهود الحد من الانبعاثات فيما يلقي خبراء المناخ اللوم في ازدياد الفيضانات والعواصف وموجات الحر على درجات الحرارة القياسية.

ويخشى كبار منتجي النفط من تداعيات الحد الكبير لاستخدام الوقود الأحفوري على اقتصاداتهم، بينما تم تحميل روسيا والسعودية المسؤولية عن عدم تحقيق أي تقدّم في غوا.

© 2023 AFP