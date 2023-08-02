دورة واشنطن: سفيتولينا إلى ربع النهائي

واشنطن (أ ف ب) – بلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا ربع نهائي دور واشنطن لكرة المضرب على الملاعب الصلبة، بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا 6-2 و6-2 الأربعاء.

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بلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا ربع نهائي دور واشنطن لكرة المضرب على الملاعب الصلبة، بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا 6-2 و6-2
بلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا ربع نهائي دور واشنطن لكرة المضرب على الملاعب الصلبة، بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا 6-2 و6-2 © روب كار / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP
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وهذا الفوز الثامن توالياً لسفيتولينا على كاساتكينا التي لم تفز في أي مواجهة بينهما على الإطلاق.

وستواجه الأوكرانية في ربع النهائي إما الأميركية جيسيكا بيغولا أو بيتون ستيرنز.

وقالت سفيتولينا، التي تغلّبت أيضاً على كاساتكينا بمجموعتين متتاليتين بالدور الرابع من بطولة رولان غاروس الأخيرة "أحاول القتال في كل مرة ألعب فيها مع داشا. إنها خصم صعب المواجهة، وفي كل مرة أحاول لعب كرة إضافية واحدة فقط فوق الشبكة لحسم المباراة. أنا سعيدة حقاً لأنني فزت بالمباراة اليوم".

© 2023 AFP

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