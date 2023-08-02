فرنسا تسعى لإنجاز عمليات الإجلاء من النيجر الأربعاء

نيامى (أ ف ب) – تسعى السلطات الفرنسية الى أن تنجز بحلول منتصف يوم الأربعاء، عمليات الإجلاء الجوي التي بدأت مساء الثلاثاء، لإخراج الرعايا المدنيين من النيجر في ظل الخشية من تدهور الأوضاع في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم.

© لو بونواست / أ ف ب

سيدة وطفلة لدى وصولهما الى مطار رواسي شارل ديغول في باريس بعد إجلائهما من النيجر في الأول من آب/أغسطس 2023

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وخصصت فرنسا مبدئيا أربع طائرات لإجلاء المدنيين، وغالبيتهم من رعاياها، في أول عملية إجلاء واسعة النطاق تقوم بها في منطقة الساحل حيث تزايدت الانقلابات العسكرية منذ عام 2020.

برّرت باريس قرار الإجلاء "بأعمال العنف التي تعرّضت لها سفارتنا أمس الأوّل (الأحد) وإغلاق المجال الجوّي الذي يحرم رعايانا من أيّ إمكان لمغادرة البلاد بوسائلهم الخاصّة".

وأقلعت طائرة أولى تقلّ فرنسيّين وآخرين مساء الثلاثاء من نيامي وحطت في مطار رواسي شارل ديغول في باريس قرابة الساعة 23,30 ت غ.

وأفادت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا وكالة فرانس برس أن الطائرة نقلت على متنها 262 شخصا "بينهم 12 رضيعا"، موضحة أنّ غالبيتهم من الفرنسيين إضافة الى "بعض المواطنين الأوروبيين".

وأشارت الخارجية الفرنسية الى أن الطائرة نقلت أيضا لبنانيين ونيجيريين وبرتغاليين وبلجيكيين وإثيوبيين.

ولدى وصولهم الى المطار، تولّى عدد من عناصر الصليب الأحمر الفرنسي تقديم زجاجات من المياه ووجبات خفيفة.

وأعرب عدد ممّن تم إجلاؤهم عن ارتياحهم لمغادرة النيجر، على رغم حديثهم عن عدم وجود خطر داهم على حياتهم.

وقالت رايسا كيليمبو العائدة مع ولديها دون زوجها الذي بقي للعمل إن العودة "تبعث على الراحة"، مضيفة "في لحظة معيّنة تملّكنا شعور بعدم الأمان وأدركنا أن كل شيء قد يتغيّر".

من جهته، قال العائد برنار الذي طلب استخدام اسمه الأول فقط، إن عملية الإجلاء "منظمة بشكل جيّد، بالنسبة إلي سار كل شيء على ما يرام".

وتابع الشاب الذي يعمل مع الاتحاد الأوروبي في النيجر منذ شهرين "في نيامي لا توجد توترات محدّدة، لا مبعث قلق محدّد، والناس يمارسون أعمالهم".

وقال كثير من الفرنسيّين لفرانس برس إنّهم لا يريدون مغادرة النيجر في هذه المرحلة. وكتب مواطن فرنسي يعمل في منظمة إنسانيّة في البلاد لم يرغب في كشف اسمه "حاليا، سأبقى هنا!".

ووفق الخارجية الفرنسية، أبدى 600 فرنسي من أصل 1200 مسجّلين لدى الدوائر القنصلية في نيامي، رغبتهم في المغادرة والعودة الى بلادهم.

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الأركان أنّ إجلاء الجنود الفرنسيّين المتمركزين في النيجر "ليس على جدول الأعمال".

- "إعلان حرب" -

في السياق ذاته، أعلنت إيطاليا وصول نحو مئة شخص بينهم إيطاليون من النيحر إلى روما صباح الأربعاء بعدما أجلتهم السلطات الإيطالية لأسباب أمنية. بدورها، نصحت ألمانيا رعاياها في العاصمة بالمغادرة.

تجمع مؤيد للانقلابيين في نيامي في 30 تموز/يوليو 2023 © - / أ ف ب

من جانبه، أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة لم تتخذ أيّ قرار إجلاء في الوقت الحالي.

وفي نيامي، بقيت الحركة عادية الثلاثاء بعد تراجعها صباحا جراء تساقط أمطار غزيرة.

ورأى مراسلو فرانس برس عددا محدودا من السيارات العائدة لقوات الأمن.

ويبدو أن فرنسا، قوة الاستعمار السابقة في منطقة الساحل والداعمة لبازوم، هي الهدف الرئيسي للعسكريين الذين يتولون السلطة في النيجر بعدما أطاحوا الرئيس منتصف الأسبوع الماضي.

وشجبت حركة "أم 62" التي بادرت الى تنظيم تظاهرة داعمة للانقلابيين، الثلاثاء عمليات الإجلاء التي تنظّمها فرنسا، ودعت الى تعليق عمل بعض وسائل الإعلام المرتبطة بها والتجمع "سلميا كل يوم" قرب مطار نيامي الى حين "رحيل القوات الأجنبية بشكل نهائي".

والاثنين، اتهم هؤلاء فرنسا بالسعي إلى "التدخل عسكريا" في النيجر، الأمر الذي نفته وزيرة الخارجية الفرنسية.

وتوعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد الانقلابيين بالرد "فورا وبحزم" على أي هجوم يستهدف مواطني فرنسا ومصالحها في النيجر.

وفي مؤشر الى التوتر الإقليمي، حذّرت السلطات في واغادوغو وباماكو الإثنين في بيان مشترك من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة بازوم إلى الحكم سيكون بمثابة "إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي".

وأضافت بوركينا فاسو ومالي في بيان مشترك، أنهما "ترفضان تطبيق العقوبات غير القانونية وغير المشروعة واللاإنسانية ضدّ الشعب والسلطات النيجرية" التي اتخذتها الأحد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أبوجا.

وعقدت قمة استثنائية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والنيجر عضو فيها إلى جانب 14 بلدا آخر، الأحد في أبوجا برعاية رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى رئاسة التكتل منذ مطلع تموز/يوليو.

وطلبت الجماعة في ختام القمة "الإفراج الفوري" عن بازوم و"العودة إلى النظام الدستوري في جمهورية النيجر".

ومن المتوقع أن يتوجه وفد من الجماعة برئاسة النيجيري عبد السلام أبو بكر الأربعاء الى النيجر، وفق ما أكدت مسؤولة في الجماعة ومسؤول عسكري في النيجر، طالبين عدم كشف اسميهما.

وتعدّ النيجر من أفقر دول العالم على الرغم من مواردها من اليورانيوم. واعتبرت المفوضية الأوروبية الثلاثاء أنه "لا خطر" على إمدادات الاتحاد الأوروبي من اليورانيوم بعد الانقلاب في النيجر، الدولة التي تمثّل ربع الإمدادات الأوروبية، بسبب المخزونات الموجودة بالفعل.

وباتت النيجر التي تقوّضها هجمات جماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، ثالث دولة في المنطقة تشهد انقلابا منذ عام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.

© 2023 AFP