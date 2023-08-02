موتو جي بي: رينس ينضم إلى كوارتارارو للدفاع عن ألوان ياماها العام المقبل

باريس (أ ف ب) – انضم الدراج الإسباني أليكس رينس إلى فريق ياماها في بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي بدلاً من الإيطالي فرانكو موربيديلي، حيث سيدافع عن ألوان الصانع الياباني في العام المقبل إلى جانب بطل العالم الفرنسي فابيو كوارتارارو.

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قال مدير الفريق البريطاني لين جارفيس في بيان "نحن سعداء لانضمام أليكس إلى الفريق (...)، لديه خبرة كبيرة بصفته كدراج في موتو جي بي ومعروف بموهبته الطبيعية وانتصاراته المتعددة".

بدأ الإسباني البالغ 27 عاماً والذي يشارك حالياً مع فريق هوندا-أل سي آر مسيرته في الفئة الملكة مع سوزوكي عام 2017. في العام التالي، صعد إلى منصة التتويج للمرة الاولى من أصل 18، منها 6 انتصارات وحلّ ثالثاً في الترتيب النهائي لبطولة عام 2020، في أفضل نتيجة له في موتو جي بي.

انتقل الدراج الإسباني إلى الفريق الرديف للصانع هوندا بداية العام الحالي اثر قرار سوزوكي مغادرة الحلبات نهاية العام الماضي، ليحتل حالياً المركز الثالث عشر في ترتيب الدراجين قبل الجولة التاسعة هذا الأسبوع في بريطانيا والتي سيغيب عنها بسبب اصابة في قدمه.

وسيحلّ رينس بدلاً من موربيديلي (28 عاماً) العام المقبل، علماً أن الأخير دفع غالياً ثمن غياب النتائج اذ حلّ في المركزين السابع عشر عام 2021 عندما توّج كوارتارارو باللقب، والتاسع عشر عام 2022.

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