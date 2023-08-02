مونديال السيدات: السويد تضرب موعدًا مع الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا تُقصي إيطاليا

هاملتون (نيوزيلندا) (أ ف ب) – ضرب منتخب السويد موعداً مع نظيره الأميركي، أحد ابرز المرشحين لنيل اللقب في الدور ثمن النهائي لكأس العالم للسيدات في كرة القدم، المقامة في نيوزيلندا وأستراليا، وذلك بعدما حقّق فوزه الثالث بالعلامة الكاملة على حساب الارجنتين 2-0 الاربعاء في هاميلتون.

© سعيد خان / ا ف ب/ا ف ب

احتفال اللاعبات السويديات بعد أن وضعتهن ريبيكا بلومكفيست في المقدمة ضد الأرجنتين

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وتزامنًا، حقّقت جنوب إفريقيا مفاجأة من العيار الثقيل، بتأهلها للمرّة الأولى في تاريخها إلى الأدوار الاقصائية بفوزها القاتل على إيطاليا 3-2.

في المباراة الاولى، تابعت السويد، وصيفة نسخة 2003، تألقها بعد فوزها الثالث توالياً، بفضل هدفي ريبيكا بلومكفيست (66) والبديلة إيلين روبنسون (90 من ركلة جزاء).

وتربّعت السويد على صدارة المجموعة السابعة برصيد تسع نقاط كاملة، بعدما سبق ان هزمت جنوب إفريقيا 2-1 بهدف قاتل في الدقيقة الاخيرة وإيطاليا 5-0.

وقال مدرب منتخب السويد بيتر غيرهاردسون عن المواجهة المنتظرة أمام المنتخب الاميركي "تحتل الولايات المتحدة المركز الاول عالميًا. قد يكون من الأفضل اللعب امامها الأحد على ان نواجهها في الدور نصف النهائي أو النهائي".

وتابع "من منظور نفسي نعلم أنه يمكننا التغلب عليهم. أعتقد أن اللاعبات مقتنعات بأنهن قادرات، بالتأكيد، على الفوز يوم الأحد وأعتقد ذلك أيضًا".

وكان المنتخب الاسكندنافي حسم تأهله الى الدور المقبل من الجولة السابقة، مما اتاح للمدرب غيرهاردسون اجراء تسعة تغييرات على التشكيلة الأساسية.

إذ أراح النجمتين فريدولينا رولفو وستينا بلاكستنيوس، فيما حافظ ثنائي الدفاع ماغدالينا إريكسن وأماندا إيليستدت على موقعهما الأساسيين.

وفيما أقصت النتيجة المنتخب الارجنتيني مباشرة بعدما تجمّد رصيده عند نقطة واحدة، أتاحت النتيجة للمنتخب الجنوب إفريقي فرصة اقتناص البطاقة الثانية بعد فوز قاتل على إيطاليا 3-2.

ونجحت ثيمبي كغاتلانا (بيكينيني) في تسجيل هدف الفوز والتأهل في الدقيقة الثانية من الوقت البدل عن الضائع.

وخطفت جنوب إفريقيا البطاقة الثانية، بعد احتلالها المركز الثاني برصيد اربع نقاط بفارق نقطة واحدة عن ايطاليا (3) التي ودّعت المسابقة بالدموع.

وقالت مدربة جنوب إفريقيا ديزيريه إليس "لقد قاتلن مثل المحاربات. قاتلن مثل البطلات اللواتي نعرف أنهن كذلك".

وتابعت "لقد صنعنا التاريخ، ليس فقط بتحقيق فوزنا الأول بل ببلوغ دور الـ16. وهذا أمر مذهل".

وافتتحت أريانا كاروزو التسجيل للإيطاليات (11) من ركلة جزاء، قبل ان تُسجل بينيديتا أورسي هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقها لتعادل جنوب إفريقيا النتيجة (32).

وما لبث ان خطفت جنوب إفريقيا الاسبقية عن طريق هيلدا ماغايا (67)، لتعود كاروزو وتعادل النتيجة (74) مسجلة هدفها الشخصي الثاني.

وستواجه جنوب إفريقيا نظيرتها هولندا التي انتزعت صدارة المجموعة الخامسة بمفاجأة على حساب الأميركيات حاملات اللقب.

© 2023 AFP