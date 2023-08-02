مونديال السيدات: خروج البرازيل من دور المجموعات 

ملبورن (أ ف ب) – ودّع المنتخب البرازيلي نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم من دور المجموعات للمرة الأولى منذ العام 1995، بعد تعادله المخيّب دون أهداف أمام جامايكا ضمن المجموعة السادسة، الاربعاء في ملبورن.

© ويليام ويست / ا ف ب/ا ف ب

احتفال اللاعبتين الجامايكيتين بايج بايلي-غايل (يسار) ودينيشا بلاكوودتوت (يمين) بتأهل فريقهما إلى دور الـ16 من كأس العالم ، في نهاية المباراة ضد البرازيل (0-0)، في 2 آب/أغسطس 2023 في ملبورن الاسترالية

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وكانت البرازيل، وصيفة 2007، مطالبة بتحقيق الفوز من أجل التأهل، بعد فوزها على بنما 4-0 وخسارتها من فرنسا في الثانية 1-2، أو التعادل وانتظار مفاجأة من بنما المتواضعة أمام فرنسا.

وتأهلت جامايكا للمرة الأولى إلى الدور الثاني من مركز الوصافة برصيد 5 نقاط، بفارق اثنتين عن فرنسا الفائزة على بنما 6-3.

وانهت جامايكا مغامرة نجمة منتخب البرازيل التاريخية، مارتا، من دون ان يُكتب لها الذهاب بعيدًا في مشاركتها الاخيرة كما صرّحت عن عمر 37.

وحافظ المنتخب الجامايكي على نظافة شباكه في جميع مبارياته الثلاث في البطولة، وتأهل الى الادوار الاقصائية للمرة الاولى في تاريخه.

ومن المرجح ان تلتقي جامايكا مع كولومبيا في الدور المقبل بانتظار الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة التي تضمّ ايضا كلا من المانيا والمغرب وكوريا الجنوبية.

وكانت البرازيل الطرف الافضل في الشوط الاول من المباراة التي تابعها 28 ألف مشجّع، حيث سدّد "سيليساو" خمس مرات على المرمى مقابل لا شيء لجامايكا.

بيد انّ دفاع جامايكا الصلب تمكن من استيعاب هجوم البرازيل بقيادة مارتا، ولم يواجه صعوبات جمّة للحفاظ على نظافة شباكه في الدقائق التسعين من المباراة.

ودخل المنتخب الجامايكي الى المسابقة وسط نزاع بين اللاعبات وإتحاد كرة القدم على خلفية سوء التحضيرات، حيث صرّحت مدافعة المنتخب أليسون سوابي قبل أسبوع من انطلاق النهائيات في أستراليا ونيوزيلندا، بأنّ ترك بصمة في المسابقة سيبعث برسالة واضحة الى المسؤولين الجامايكيين بأنّ منتخب السيدات يستحق معاملة افضل.

وفي المباراة الثانية، سحقت فرنسا نظيرتها بنما 6-3 لتحسم صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط.

وكانت فرنسا، التي يقودها المخضرم هيرفيه رونار، المدرب السابق لمنتخب السعودية للرجال، تعادلت امام جامايكا في الافتتاح 0-0، قبل أن تهزم البرازيل 2-1.

وتألقت الفرنسية كاديدياتو دياني بإحراز ثلاثية "هاتريك" (28، 37 و52 من ركلة جزاء) فيما أضافت كل من ماييل لاكرار (21) وليا لو غاريك (45+5) وفيكي بيكو (90+10) الاهداف الثلاثة الاخرى.

فيما سجلت لبنما التي خرجت خالية الوفاض من البطولة اهدافها كل من مارتا كوكس (2) ويوميرا بينسون (64 من ركلة جزاء) ولينيث سيدينيو (87).

© 2023 AFP