مونديال السيدات: لورين جيمس "لبؤة انكلترا" تخرج من ظل شقيقها

سيدني (أ ف ب) – عشية كأس العالم للسيدات في كرة القدم، قالت لورين جيمس إنها تريد أن تُعرف بأنها أكثر من مجرد شقيقة ريس جيمس نجم نادي تشلسي الإنكليزي. ويمكن القول إن مهاجمة منتخب "اللبؤات الثلاث" وفت بوعدها حتّى الآن، لا بل تخطت حدود التوقعات.

© برينتون ادواردز / ا ف ب/ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

تألقت اللاعبة البالغة 21 عامًا في اكتساح الصين 6-1 الثلاثاء لتحسم إنكلترا بطلة أوروبا جميع مبارياتها، في طريقها الى دور الـ16 لكأس العالم حيث ستواجه نيجيريا.

سجّلت جيمس هدفين، علمًا أنه ألغي لها هدف وساهمت أيضاً في ثلاثة أخرى في أمسية لن تنساها في مسيرتها.

احتاجت إلى ست دقائق فقط لترك بصمتها في النهائيات المقامة في نيوزيلندا وأستراليا، بعدما سجلّت هدفًا رائعًا من خارج المنطقة خلال الفوز على الدنمارك 1-0.

قاومت المدربة الهولندية سارينا فيغمان الدعوات لاشراك المهاجمة في المباراة الافتتاحية للبطولة ضد هايتي، حين فازت إنكلترا بصعوبة 1-0 بفضل ركلة جزاء.

لكنّ جيمس، التي تلعب على غرار شقيقها، لمصلحة تشلسي، شاركت للمرة الاولى في المباراة التالية امام الدنمارك، وكانت اللاعبة الافضل لمدة 45 دقيقة.

وحافظت، بكل أحقية، على مكانها الاساسي في المباراة أمام الصين في اديلايد، وتمكنت من تقديم اداء لافت مرة اخرى.

قالت كلوي كيلي زميلتها في المنتخب "إنها مميزة .. لاعبة مميزة جدا بالنسبة لنا ولكرة القدم النسائية بشكل عام".

وفيما تفضّل فيغمان عدم تخصيص كل لاعبة على حدّة بالثناء، لكنها اقرّت بعد ذلك بأن جيمس "قامت بأشياء مميزة".

-التعامل مع الضغط-

بالنسبة للعديد من مشجعي كرة القدم، فإن ريس شقيق لورين، الظهير الايمن المتألق في صفوف تشلسي، يحظى بالشهرة الاكبر.

وفي حديثها لوسائل الإعلام المحلية قبل كأس العالم، اعترفت جيمس بأن ادخال شقيقها في كل نقاش يخصّها، يزعجها، وقالت "دائمًا يكون الحديث أني لورين جيمس، شقيقة ريس، لكنني أريد أن يُشار اليّ وأن أكون معروفة باسم +هذه لورين جيمس+".

ربما كانت جيمس لتحظى بشهرة أوسع عند الجماهير لو لم تقع ضحيّة الإصابات المتكررة.

بعدما تدرّجت في صفوف الفرق الناشئة لتشلسي، لعبت لارسنال ومانشستر يونايتد لتعود الى صفوف الـ"بلوز" قبل عامين.

لكن إصابات الركبة المستمرة شكلّت عائقًا لها في البداية لتشاهد من المدرجات فوز إنكلترا ببطولة أوروبا الصيف الماضي.

لم تقف تلك الاصابات عائقاً أمام عودتها، بل بخلاف ذلك أكدت أن ذلك شكل تصميماً ورغبة جامحة لديها كي تكون جزءا من تشكيلة منتخب بلادها في كأس العالم، وبعد 12 شهرًا، اصبحت حديث البطولة.

لورين جيمس برزت بقوة لمنتخب انكلترا في كأس العالم للسيدات © فرانك فيف / ا ف ب/ا ف ب

وكتبت راشيل يانكي في صحيفة إيفنينغ ستاندرد بلندن، انها لا تشكك بقدرة جيمس على التعامل مع الضغوطات وانها باتت تحت الأضواء.

ورأت يانكي انّ الصلات مع شقيقها صبّت على الارجح في مصلحتها، إذ أضافت "هذا يعني أن الناس كانوا يشاهدون لورين تلقائيًا، لذلك أنا لست قلقة بشأن تعاملها مع هذا الأمر".

الشعور بالحرية

سجّلت جيمس هدفها الاول ضد الفريق الصيني المصدوم قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الاول. سدّدت الكرة بهدوء تام في المرة الأولى بقدمها اليمنى من خارج منطقة الجزاء إلى الزاوية المنخفضة بعد ركلة حرّة لأليكس غرينوود.

وجاء هدفها الثاني بالمقدار ذاته من الاثارة، بعد تسديدة طائرة في الزاوية، لكن هذه المرة بقدمها اليسرى.

وقالت جيمس إن مساهمتها في خمسة من أهداف إنكلترا الستة كانت بمثابة "ما تصنعه الأحلام"، واصفةً ما حصل "شعرت بالحرية، سواء كنت في الجناح أو في الوسط، أنا سعيدة فقط بالتواجد في الملعب. افكر كما شعرت في المباراة الأخيرة، لماذا لا أسددها وأرى ما سيحدث؟".

© 2023 AFP