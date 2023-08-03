أن بي ايه: رابطة الدوري تُوافق على بيع حصة جوردان في هورنتس

واشنطن (أ ف ب) – وصلت حقبة الاسطورة مايكل جوردان كمالك لاحد اندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الخميس، الى نهاية حيث تمت الموافقة على بيع حصته في تشارلوت هورنتس من قبل رابطة الدوري.

© ستريتر / غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

تمت الموافقة على بيع مايكل جوردان لحصته الكبرى في تشارلوت هورنتس من قبل مجلس رابطة الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة

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يقود مجموعة الشراء غايب بلوتكين، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "تولوودز كابيتال أل أل سي" وريك شنال، أحد رؤساء شركة الأسهم الخاصة "كلايتون، دوبليير آند رايس".

وأفاد هورنتس في بيان "البيع، الذي وافق عليه مجلس رابطة الدوري الاميركي للمحترفين، يمنح على الفور بلوتكين وشنال الحصة المسيطرة في الامتياز".

وقال بلوتكين وشنال إنهما سيعملان كرئيسين مشاركين لهورنتس "وسوف يتناوبان على رئاسة الفريق كل خمس سنوات، بدءًا من شنال".

بدوره، قال جوردان، الذي احتفظ بحصة ضئيلة في النادي، في بيان إنه "ممتن لإتاحة الفرصة له لقيادة الفريق لأكثر من عشر سنوات".

وذكرت شبكة "إي أس بي أن" نقلا عن مصادر في الدوري أن حصة جوردان التي سيبيعها قُدرت بثلاثة مليارات دولار.

استحوذ جوردان (60 عامًا) على حصة الاكثرية في 2010 وكان النادي الوحيد في الدوري الذي يملك غالبية أسهمه شخص من البشرة السوداء.

يعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة سلة على مر العصور بعد أن قاد بولز الى ستة ألقاب بين 1991 و1998 وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري خمس مرات، كما توج مع المنتخب الاميركي بذهبيتي أولمبيادي 1984 و1992.

لعب مباراته الرسمية الاخيرة في عام 2003.

تم تأريخ شراكة جوردان المربحة مع شركة "نايكي" للملابس الرياضية في وقت سابق من هذا العام في فيلم "إير" (Air) الذي أخرجه بن أفليك.

© 2023 AFP