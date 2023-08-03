اسطورة كرة القدم الأميركية توم برايدي يشتري حصة أقلية في نادي برمنغهام

لندن (أ ف ب) – بات أسطورة كرة القدم الأميركية توم برايدي مالكاً لحصة أقلية في برمنغهام سيتي الانكليزي لكرة القدم من تشامبينشيب، بحسب ما أفاد الطرفان الخميس.

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وكتب برايدي (46 عاماً) الذي اعلن اعتزاله في شباط/فبراير عبر موقعه الرسمي على انستغرام "ها نحن! لا يمكنني أن أكون أكثر حماساً لأن أكون جزءًا من عائلة البلوز".

وتابع "هي مدينة ونادٍ في صعود ولا أطيق الانتظار لاكتشاف أجواء سانت أندرو (ملعب برمنغهام)".

وتفادى برمنغهام الهبوط بعد موسم صعب حلّ خلاله في المركز السابع عشر.

قال برايدي، المتوج بلقب الدوري الأميركي لكرة القدم 7 مرات، ستة منها مع نيو إنغلاند باتريوتس قبل أن يضيف لقباً مع تامبا في 2020 "لقد كان طريق برمنغهام طويلاً، لكن هؤلاء المشجعين لم يتوقفوا عن الإيمان" بالفريق.

وأردف "لدينا أغنية تقول +مهما حدث، استمروا+. سأكون على هذا الطريق معكم. سأراكم قريباً في سانت أندرو. حان الوقت للذهاب للعمل. هيا بنا".

واختير برايدي خمس مرات أفضل لاعب في السوبر بول وثلاث مرات في الموسم العادي، كما يتضمن سجله أكثر عدد من النقاط وعدد الياردات التي اجتازها بعد تمريرة وأكبر عدد من الانتصارات في مواسم عادية.

واشتهر برايدي أيضًا خارج الملاعب بكونه زوج عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين التي اقترن بها في عام 2009 قبل أن ينفصلا في أواخر العام الماضي.

ويستهل برمنغهام الموسم الجديد باشراف مالك جديد هي الشركة الأميركية شلبي كومبانميز ليمتد، والتابعة لمجموعة "نايتهيد كابيتال مانجمنت" التي أنهت استحواذ صيني على النادي بعد 16 عاماً.

وأشار بيان "نايتهيد كابيتال مانجمنت" أن برايدي "سيصبح رئيساً للمجلس الاستشاري الجديد، ويقدم تقاريره مباشرة إلى مجلس إدارة النادي وأعضاء فريق إدارة النادي".

فاز برمنغهام مرتين بكأس الرابطة، آخرهما في 2011 لكنه فشل في العام ذاته في تفادي الهبوط إلى تشامبينشيب من دون أن يتمكن مذاك من العودة إلى بريميرليغ.

© 2023 AFP