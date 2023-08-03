الدوري السعودي "مصمّم" على النجاح (مسؤول تنفيذي)

لندن (أ ف ب) – أكد عضو مجلس إدارة الدوري السعودي لكرة القدم، البريطاني بيتر هوتون أن البطولة الخليجية "مصممة على أن تكون ناجحة" وستواصل ضخ الأموال لجذب بعض أكبر الأسماء في عالم الكرة المستديرة.

© فايز نور الدين / ا ف ب/AFP

فتح انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، الباب أمام استقطاب نجوم كبار إلى البطولة المحلية

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وقال هوتون في مقابلة مع "بي بي سي": "أعتقد أن الميزانيات موجودة لتمتد لسنوات عدة، كما تعلمون، ولا أرى أن ذلك يتباطأ".

وأضاف "عملت في مجال الرياضة لمدة 40 عاماً، ولم أر أبداً مشروعاً كبيراً وطموحاً ومصمماً على النجاح".

وبعد ضمّ النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشتاء الماضي بصفقة خيالية، تعاقدت الأندية السعودية الصيف الحالي مع كوكبة من النجوم المخضرمين على غرار الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي، السنغالي ساديو مانيه، البرازيلي فابينيو والجزائري رياض محرز.

صفقات ضخمة أثارت بعض الانتقادات بسبب العروض الباذخة، فيما عبّر أبرز مدربي المستديرة عن آرائهم.

ورأى الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنكلترا الذي انتقل لاعبه محرز إلى النادي الأهلي، أن السعودية "غّيرت شكل سوق الانتقالات" وهي "تريد تأسيس بطولة دوري قوي، وحتى الآن ناجحة في ذلك".

أما الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي، فأعرب عن قلقه من التداعيات المضرّة لروزنامة الانتقالات الصيفية في السعودية، مناشداً السلطات الكروية لإيجاد حل، في الوقت التي تشهد الأندية الأوروبية نزوح لاعبيها نحو المملكة الخليجية.

لكن هوتون اعتبر أنه "ليس بالضرورة أمراً سيئاً" إذا فقدت كرة القدم الأوروبية القليل من قوتها، مشيراً إلى أن الأندية السعودية ما زالت تنفق ربع أو خمس ما أنفقته أندية الدوري الإنكليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال "هذا لا يعني بالضرورة أن أوروبا لن تكون قوية في كرة القدم العالمية في المستقبل. لكنني أقول إن هذا ليس بالضرورة أمراً سيئاً. من الجيد أن تكون كرة القدم قوية في كل أنحاء العالم".

وأشار هوتون إلى أن العرض المقدّم من الهلال إلى نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي وضمّ لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش (26 عاماً) من ولفرهامبتون الإنكليزي، يظهران أن الاستقطاب لا يطال فقط اللاعبين المتقدمين بالسنّ.

وأعرب البريطاني عن ثقته من أن النجاح التجاري سيتبع تلك الصفقات.

وقال "عندما وقّع رونالدو مع النصر، فجأة حظينا بهذا الاهتمام من الإعلام الدولي. العام الماضي، انتهى بنا المطاف في أكثر من 170 بلداً بمجرد توقيع رونالدو. من الواضح أنه شيء استحوذ على مخيلة وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم".

© 2023 AFP