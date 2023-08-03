نجل جورج وياه يفتتح رصيده في فوز يوفنتوس على ريال مدريد ودياً

ميامي (أ ف ب) – افتتح الأميركي تيموثي وياه، نجل نجم كرة القدم السابق رئيس ليبيريا جورج، رصيده التهديفي في فوز فريقه يوفنتوس الإيطالي على ريال مدريد الإسباني 3-1 ودياً أمام 63.503 ألف متفرج في فلوريدا.

© إميلي تشين / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

وسجل وياه البالغ 20 عاماً والذي انضم إلى "السيدة العجوز" قادماً من ليل الفرنسي الشهر الماضي الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة من مواطنه ويستون ماكيني (20)، الذي كان خلف هدف الافتتاح للمهاجم مويس كين بعد 48 ثانية فقط من صافرة البداية بعدما سدد كرة اصطدمت بالقائم وتابعها الإيطالي.

ويدافع وياه الابن عن ألوان المنتخب الأميركي كونه ولد في بروكلين، كما ارتدى قمصان باريس سان جرمان الفرنسي (2019-2019) وسلتيك الاسكتلندي حيث لعب معاراً لمدة عام، وليل (2019-2023)، علماً أن والده توج بالكرة الذهبية عام 1995 في مسيرة حافلة بالانجازات.

ولم يدخل ريال مدريد الذي دفع مجدداً بوافده الجديد الانكليزي جود بيلينغهام قادماً من بوروسيا دورتموند الالماني في أجواء اللقاء سريعاً، إلا انه نجح في تقليص الفارق قبل 7 دقائق من الاستراحة بفضل الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور اثر تمريرة في العمق من الالماني توني كروس.

وحاول رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ادراك التعادل في الشوط الثاني، غير أن الصربي دوشان فلاهوفيتش حسم النتيجة لصالح يوفنتوس بهدف ثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع (90+5).

واختتم الفريقان جولتهما التحضيرية قبل أن يستهل ريال مغامرته في الدوري بمواجهة أتلتيك بلباو في 12 آب/أغسطس الحالي، ويوفنتوس في الـ "سيري أ" أمام أودينيزي في 20 منه.

© 2023 AFP