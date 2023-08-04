"أن بي ايه": ليكرز يمدد عقد ديفيس لثلاثة أعوام مقابل 186 مليون دولار (تقارير)

لوس انجليس (أ ف ب) – وافق نجم الارتكاز أنتوني ديفيس الجمعة على شروط تمديد عقده ثلاث سنوات كحد أقصى مقابل 186 مليون دولار أميركي مع لوس أنجليس ليكرز في صفقة هي أغلى تمديد سنوي في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه"، حسب ما أفادت شبكة "إي أس بي أن".

© هاري هوو / غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

وافق نجم الارتكاز أنتوني ديفيس الجمعة على شروط تمديد عقده ثلاث سنوات كحد أقصى مقابل 186 مليون دولار أميركي مع لوس أنجليس ليكرز

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وسيبقى ديفيس (30 عاماً) في صفوف ليكرز حتى العام 2028، حيث سيبلغ ما سيتقاضاه خلال السنوات الخمس 270 مليونًا، حسب وكيل اعماله ريتش بول.

أصبح ديفيس مؤهلاً للتمديد بعقد يمنحه الحدّ الاقصى الجمعة ولم يهدر المدير العام لليكرز روب بيلينكا أي وقت لحسم بقاء اللاعب الفارع الطول (2.08 م) لخمس سنوات، علماً انه كان يتبقى عامان من عقده السابق.

وساهم ديفيس إلى جانب زميله "الملك" ليبرون جيمس (38 عاماً) في فوز ليكرز باللقب عام 2020، والوصول الى نهائي المنطقة الغربية عام 2023 حيث خسر أمام دنفر ناغتس في طريق الاخير للفوز باللقب.

وبلغت معدلات ديفيس 25.9 نقطة و12.5 متابعة، هي الاعلى في مسيرته، و2.6 تمريرتين حاسمتين، و2 صدتين في المباراة الواحدة الموسم الماضي. كما بلغت نسبة نجاحه من التسديدات 56 في المئة، وهي الأعلى في مسيرته، في موسمه الرابع مع ليكرز منذ انتقاله من نيو أورليانز بليكانز في صفقة تبادل عام 2019.

ويأمل عشاق الفريق في أن يقود الثنائي ديفيس-جيمس ليكرز إلى لقب جديد ليفك ارتباطه مع بوسطن سلتيكس (17 لقباً لكل منهما).

© 2023 AFP