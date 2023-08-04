بطولة ألمانيا: ليفركوزن يمدد ارتباطه بمدربه تشابي ألونسو حتى 2026

برلين (أ ف ب) – مدّد نادي باير ليفركوزن ارتباطه بمدربه الإسباني تشابي ألونسو لعامين إضافيين حتى 2026، وفق ما أعلن الجمعة سادس الدوري الألماني لكرة القدم.

© كليمان ماهودو / ا ف ب

المدرب الاسباني لباير ليفركوزن الالماني تشابي الونسو خلال مباراة ودية في كرة القدم ضد مرسيليا الفرنسي. مرسيليا، جنوب فرنسا، في الثاني من آب/أغسطس 2023

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واستلم النجم السابق لريال مدريد وليفربول الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني مهمة الاشراف على ليفركوزن في تشرين الأول/أكتوبر حين كان الفريق في منطقة الهبوط، ونجح في قيادته الى المركز السادس في الدوري، الى جانب الوصول معه الى نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وبعد الذي قدمه منذ وصوله الى ليفركوزن، كثرت التكهنات بإمكانية توليه مهمة الاشراف على أحد الأندية الأوروبية الكبرى، لكن العقد الجديد سيبقيه في "باي أرينا" للمواسم الثلاثة القادمة.

وتوجه ابن الحادية والأربعين عاماً بالشكر الى النادي على "الثقة"، وقال إن هناك "قدراً كبيراً من التقارب والتفاهم بيني وبين المسؤولين عن النادي"، مضيفاً "أرى الموسم الماضي بشكل إيجابي. لكني أريد المزيد، على غرار النادي".

وأردف "نواصل العمل على هذا الأمر (تحقيق المزيد) بتصميم"، فيما قال المدير الرياضي سايمون رولفس إن التمديد هو "تعبير عن التقدير الكبير والثقة المتبادلة" بين النادي والمدرب.

وعزّز ليفركوزن صفوفه هذا الصيف بضم السويسري غرانيت تشاكا من أرسنال الإنكليزي لكنه خسر جهود الجناح الفرنسي موسى ديابيه لصالح أستون فيلا الإنكليزي.

ويبدأ ليفركوزن مشواره في الدوري المحلي بمواجهة صعبة على أرضه ضد لايبزيغ في 19 آب/أغسطس.

© 2023 AFP