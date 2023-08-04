بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة انتقال غفارديول

لندن (أ ف ب) – أكّد الإسباني بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي بطل أوروبا وانكلترا لكرة القدم أن المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول يخضع لفحص طبي في مدينة مانشستر الجمعة قبل انتقال منتظر من لايبزيغ الألماني.

المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول في قميص لايبزيغ خلال مباراة فريقه أمام هرتا برلين في الدوري الالماني في برلين في 8 نيسان/أبريل 2023

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ويقترب سيتي المتوج بثلاثية تاريخية في الموسم المنصرم (الدوري والكأس ودوري الأبطال) من وضع اللمسات الأخيرة على صفقة المدافع الدولي الكرواتي بعدما وافق على دفع 99 مليون دولار للحصول على خدماته.

قال غوارديولا (52 عاماً) خلال مؤتمر صحافي قبل مواجهة فريقه أرسنال في درع المجتمع على ملعب ويمبلي الشهير الأحد "بشأن يتعلق بغفارديول، يا له من اسم جميل، يخضع للفحص طبي".

وتابع "الجميع يعرف أنه هنا، ونأمل في أن نتمكن من إنهاء الصفقة في الساعات المقبلة، في الأيام المقبلة".

ومع مجرد وصول المدافع البالغ 21 عاماً من لايبزيغ إلى صفوف أبطال أوروبا يرتفع عدد المدافعين إلى ستة، إلاّ أنّ غوارديولا أكد أن العدد الكبير ليس مشكلة نظراً إلى استحقاقات سيتي الذي يحارب على أكثر من جبهة "الموسم طويل جداً وهناك الكثير والكثير من المباريات. إنه ليس كثيرا على الاطلاق".

وأوضح غوارديولا عندما سُئل أيضاً عن مستقبل المدافع كايل ووكر ولاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا أنه يريد أن يستمرا معاً في سيتي، خاصة بعد رحيل القائد الألماني إيلكاي غوندوغان والجناح الدولي الجزائري رياض محرز.

© 2023 AFP