تشييع شاب فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم

طولكرم (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – شارك مئات المشيعين الجمعة في جنازة فتى فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في وقت سابق من اليوم.

© جعفر اشتيه / ا ف ب

نساء ينتحبن في تشييع الشاب الفلسطيني محمود أبو سعن البالغ 18 عاما الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم في الضفة الغربية المحتلة في الرابع من آب/اغسطس 2023

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في بيان قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب محمود أبو سعن البالغ 18 عاما قتل صباح الجمعة "برصاص الاحتلال الحي في طولكرم".

ولف رأس أبو سعن بالعلم الفلطسيني فيما شيع جثمانه في شوارع طولكرم قبل مواراته الثرى على ما أفاد أحد مصوري وكالة فرانس برس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته كانت تقوم بدوريات "عندما أطلق مشتبه فيهم النار وألقوا متفجرات وحجارة على الجنود الذين ردوا بإطلاق رصاص حيّ".

وقال بيان الجيش "تم تحديد إصابات".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) نقلا عن شهود عيان أن أبو سعن "أصيب برصاص الاحتلال ووقع على الأرض، وعلى الفور ترجل جندي احتلالي وأطلق النار على رأسه مباشرة، ومن مسافة صفر، ما أدى الى استشهاده".

وأتى مقتل الشاب الفلسطيني الجمعة بعد ثلاثة أيام على اطلاق فلسطيني النار في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ما أدى إلى جرح ستة أشخاص وقد أردي على الفور.

وشهد العام الحالي منذ بدايته تصاعدا في أعمال العنف بين الجانبين، إذ ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع كانون الثاني/يناير إلى ما لا يقل عن 206 فلسطينيين، إضافة الى 27 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967. ويعيش في الضفة الغربية باستثناء القدس نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

© 2023 AFP