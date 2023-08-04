حكم "مشدد" مرتقب بحق المعارض الروسي نافالني

موسكو (أ ف ب) – ينتظر المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني الجمعة حكما جديدا بحقه هذه المرة بتهمة "التطرف"، الجريمة التي طلب فيها الادعاء السجن 20 عاما.

© ناتاليا كوليسنيكوفا / ا ف ب/AFP

المعارض الروسي اليكسي نافالني متحدثا عبر رابط فيديو من سجنه خلال جلسات المحكمة العليا الروسية في موسكو في قضية "التطرف" في 22 حزيران/يونيو 2023.

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في الشهر ال18 للغزو الروسي لاوكرانيا، نظمت السلطات الروسية موجة قمع بحجم غير مسبوق تذكر بالحقبة السوفياتية.

تم سجن كل المعارضين البارزين تقريبا او دفعهم الى المنفى. تجري أيضا ملاحقة مواطنين عاديين لا سيما لانهم نددوا بالحرب وصدرت بحق بعضهم عقوبات سجن قاسية.

بدأت متاعب نافالني المعارض الرئيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع القضاء قبل بدء الغزو الأوكراني لكن الامور تفاقمت منذ ذلك الحين.

فقد سجن عند عودته الى روسيا في مطلع 2021 بعدما نجا من عملية تسميم نسبها الى أجهزة الامن الروسية قائلا إنها تصرفت بأمر من بوتين ثم حكم عليه مرتين.

في آخر محاكمة تستهدفه، يحاكم بتهمة "التطرف" وتجري في جلسات مغلقة في سجن "آي كاي-6" الجنائي في ميليخوفو على بعد 250 كيلومترا شرق موسكو.

حكم على نافالني في حزيران/يونيو 2022 في قضية فساد اعتبرها بمثابة انتقام سياسي، ويقضي هذا الناشط البالغ من العمر 47 عاما عقوبة سجن لتسع سنوات.

وقال نافالني الذي غالبا يوضع في سجن انفرادي ويواجه مشاكل صحية، الخميس في رسالة نشرها المقربون منه على الانترنت إنه يتوقع "عقوبة طويلة، ستالينية".

وأوضح أن "المعادلة بسيطة: ما طلبه المدعي، أقل بنسبة 10 الى 15%. لقد طلبوا 20 عاما، وسيحكمون بـ 18 سنة او بشيء من هذا القبيل".

ونافالني الذي عرف بتحقيقاته حول الفساد في نظام الرئيس بوتين والتظاهرات التي حركها، متهم بانشاء "منظمة متشددة". وقد حظرت هذه المنظمة "صندوق مكافحة الفساد" في 2021 بتهمة "التطرف".

زنزانة تأديبية

من سجنه، تحول المعارض أيضا الى منتقد شرس للنزاع الذي تخوضه روسيا في اوكرانيا.

خلال محاكمته، انتقد سقوط "عشرات آلاف القتلى في أكثر الحروب غباء في القرن الحادي والعشرين".

وقال "عاجلا ام آجلا ستنهض روسيا. ويعود الينا الامر معرفة على ماذا ستعتمد في المستقبل".

يعتبر الكرملين نافالني على أنه مجرم مؤكدا ان الملاحقات بحقه لا علاقة لها بالسياسة.

يروي نافالني على شبكات التواصل الاجتماعي بفضل الرسائل التي ينقلها محاموه، حياته في السجن ويدين في غالب الاحيان بسخرية، المضايقات التي يتعرض لها هناك.

فقد أُرسل 17 مرة الى زنزانة تأديبية حيث أجبر على الاستماع إلى خطابات فلاديمير بوتين.

وأوضح محاميه فاديم كوبزيف على منصة اكس (تويتر سابقا)، أنه في إحدى هذه الزنزانات ينتظر الحكم عليه حاليا، حيث عوقب بالسجن الانفرادي لمدة 13 يوما لأنه "حضر بشكل سيء" أمام حراسه.

قد تتفاقم ظروف سجن اليكسي نافالني بعد صدور الحكم الجمعة.

بالواقع يطالب الادعاء بنقله الى مجمع اعتقال يعتمد "نظاما خاصا"، وهي السجون السيئة السمعة في روسيا المخصصة للمجرمين الأخطر والمحكومين بالسجن المؤبد.

قد لا يتوقف الماراتون القضائي لنافالني عند هذا الحد فقد قال أيضا انه ملاحق بتهمة "ارهاب" في قضية أخرى لم تعرف تفاصيلها في هذه المرحلة لكنه يواجه فيها عقوبة السجن مدى الحياة.

© 2023 AFP