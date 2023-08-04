ساوثغيت يتفهم الغضب من انتقال هندرسون إلى السعودية

لندن (أ ف ب) – عبّر مدرب منتخب إنكلترا لكرة القدم غاريث ساوثغيت عن تفهّمه للنقد الموجّه للاعب وسطه جوردان هندرسون، المدافع الصريح عن حقوق المثليين، بعد انتقاله للعب في الدوري السعودي لكرة القدم.

© بول اليس / ا ف ب

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وعلى غرار العديد من النجوم الدوليين المخضرمين المنتقلين بعقود باذخة إلى المملكة الخليجية الغنية بالنفط، انضمّ القائد السابق لليفربول إلى صفوف نادي الاتفاق براتب مقدّر بـ915 ألف دولار أسبوعياً.

يتواصل انتقال أبرز لاعبي البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، رغم انتقادات مستمرة تتهم السعودية بـ"الغسيل الرياضي" في محاولة لحرف التركيز عن سجلها في مجال حقوق الانسان.

وفيما المثلية الجنسية محظورة في السعودية، واجه هندرسون البالغ 33 عاماً هجوماً كبيراً، بعد إعلانه الصريح عن دعم حقوق المثليين.

وقالت شبكة "برايد إن فوتبول" احدى مجموعات دعم المثليين ان لاعب الوسط الانكليزي "فقد احترام الكثير من الناس الذين يقدّرونه ويثقون به".

لكن ساوثغيت يعتقد ان قناعات هندرسون لم تتغيّر، وقال لإذاعة "توكسبورت" الرياضية "لا أعتقد انه يغيّر رأيه بشأن ما يؤمن به.. لذا نحن الآن في عالم معقّد حقاً، ماذا نقول، لا ينبغي أن يذهب أحد إلى نيوكاسل (المملوك سعودياً)؟".

تابع ساوثغيت "هل ينبغي ألا يعمل أحد لشركات في لندن مملوكة من سعوديين، أم ينبغي ألا يشتري أحد النفط من السعوديين؟".

أردف لاعب الوسط السابق "أعتقد انه من الصعب القول +هل يقول هندرسون انه لم يعد يدعم هذا المجتمع؟+ كلا، لكن بالطبع سيقول الناس ان افعاله هي عكس ذلك".

وكشف ساوثغيت ان لاعب الوسط قد عبّر له عن مخاوفه حول تأثير انتقاله إلى السعودية على تواجده مع منتخب "الأسود الثلاثة": "تحدثت إليه في الصيف. كان سؤاله +إذا انتقلت إلى هناك، هل ستستبعدني تلقائياً؟+".

تابع "سنكون أغبياء للقيام بذلك. لماذا تستبعد أحدهم بناء على مكان احترافه؟ علينا أن نعرف كيف يلعب".

لكن ساوثغيت أقرّ "لن يلعب هندرسون في الدوري الإنكليزي. لن يلعب في دوري أبطال أوروبا، أي ساحة التقييم الأفضل للمستويات".

© 2023 AFP