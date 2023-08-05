آسياد هانغجو: غياب السباح السنغافوري سكولينغ

سنغافورة (أ ف ب) – لن يشارك السباح جوزيف سكولينغ، المتوّج الوحيد من سنغافورة بذهبية في الألعاب الأولمبية، في آسياد هانغجو الشهر المقبل، بحسب ما أعلن السبت.

© جوناثان ناكستراند / ا ف ب

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قال ابن الثامنة والعشرين "فيما لن أشارك، أتمنى الأفضل للفريق في الألعاب الآسيوية وان يجعلوا سنغافورة فخورة بهم".

تابع "تظل حالة التدريب والمسابقات الخاصة بي كما هي. سيتم مشاركة المزيد من التفاصيل عن مستقبلي في الوقت المناسب".

وأفاد الاتحاد السنغافوري للألعاب المائية، أن سباحَين سجّلا زمناً أسرع من سكولينغ في نافذة التصفيات.

وكان سكولينغ انسحب من ألعاب جنوب شرق آسيا في أيار/مايو، معتبراً أنه ليس في المستوى المناسب لتقديم أفضل ما لديه.

وضلع الرياضي الذي كان يؤدي الخدمة العسكرية لسنتين في قضية تعاطي مواد ممنوعة العام الماضي. جاءت نتيجته سلبية، بيد أنه أقر بتناول الحشيش خارج البلاد التي تفرض قواعد صارمة على من يتعاطى مواد محظورة.

وكان سكولينغ حقق مفاجأة ضخمة في أولمبياد ريو 2016 عندما هزم الأسطورة الأميركي مايكل فيلبس في سباق 100 م فراشة، بيد أنه أخفق بالتأهل إلى السباق عينه في أولمبياد طوكيو، وألمح مرات عدة إلى أن مسيرته اقتربت من نهايتها.

© 2023 AFP