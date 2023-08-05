البابا فرنسيس يقوم بزيارة خاطفة الى مزار فاطمة خلال أيام الشبيبة في لشبونة

فاطمة (البرتغال) (أ ف ب) – يقوم البابا فرنسيس صباح السبت بزيارة خاطفة الى مزار السيدة فاطمة الكاثوليكي في وسط البرتغال قبل ان يعود الى لشبونة عشية القداس الختامي للأيام العالمية للشبيبة.

© ماركو بيرتوريلو / ا ف ب/AFP

مؤمنون يتدفقون الى مزار فاطمة في البرتغال قبل وصول البابا فرنسيس في 5 اب/اغسطس 2023.

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يصل البابا الى المزار صباح السبت عبر مروحية وسيبقى هناك ساعتين للصلاة وتلاوة المسبحة مع شبان مرضى ومعوقين قبل أن يلقي كلمة.

على وقع التراتيل وقرع الطبول والتلويح بأعلام بلدانهم، توافد مئات المؤمنين اعتبارا من بعد ظهر الجمعة الى الباحة الواسعة المحيطة بهذا المزار الذي ظهرت فيه السيدة العذراء بحسب التقليد الكاثوليكي، على ثلاثة أطفال رعاة في 1917.

وقالت سيبيل كافالييه وهي طالبة تبلغ من العمر 19 عاما من جنوب فرنسا لوكالة فرانس برس، "نحن سعداء جدا بلقاء البابا" مضيفة "لا سيما وانه ليس بصحة جيدة تماما".

من جهتها قالت الفرنسية آن-بياتريس كاس البالغة من العمر 18 عاما وهي تضع قبعة عليها عبارة "أحب يسوع" بالانكليزية، إن مزار فاطمة الواقع على بعد 130 كلم شمال لشبونة "يشكل بالنسبة لي أحد المزارات المريمية التي يجب زيارتها مرة في الحياة على الأقل. وبما انها الايام العالمية للشبيبة، فنحن نستفيد في هذه الفرصة".

بحسب التقليد الكاثوليكي فان السيدة العذراء ظهرت هناك على ثلاثة رعاة صغار ست مرات عام 1917 وائتمنتهم على ثلاثة أسرار، أحدها يتعلق بروسيا.

عززت السلطات البرتغالية التي تتوقع تدفقا كبيرا للمؤمنين مع مجيء العديد من البرتغاليين من شمال البلاد، الإجراءات الأمنية حول الموقع اعتبارا من الجمعة.

وقالت الناطقة باسم قوات الدرك مافالدا ألميدا خلال مؤتمر صحافي، "نتوقع أن يمتلئ المزار او حتى ان يتجاوز عدد الحاضرين قدرته الاستيعابية المقدرة بحوالى 270 ألف شخص".

- "البابا يحرّك الحشود"-

تقول سوزانا مارينو وهي معالجة نفسية تبلغ من العمر 48 عاما من بورتو (شمال) إنها أرادت أن تكون حاضرة لهذه المناسبة مضيفة "رؤية كل هؤلاء الشباب أمر رائع. البابا يحرّك الحشود".

في 13 أيار/مايو 2017، زار حوالى 500 ألف شخص مزار فاطمة حين أعلن البابا قداسة اثنين من الرعاة في الذكرى المئوية لظهور السيدة العذراء عليهم.

الى جانب المؤمنين، هناك العديد من المتطوعين من العالم بأسره لاستقبال الزوار مثل غلوريا نتاكيروتينكا (26 عاما) المتحدرة من رواندا.

وقالت الشابة "أردت أن أخدم، وأن أكون مفيدة من اجل الله ومجتمعي المسيحي" معبرة عن سعادتها لرؤية ان "الإيمان عالمي وعديم اللون" في هذه المناسبة.

وصل البابا (86 عاما) الى البرتغال الاربعاء للقاء الشبيبة الكاثوليكية العالمية التي تجمعت في لشبونة لمدة أسبوع من اللقاءات الاحتفالية والثقافية والروحية.

منذ بدء زيارته، وهي الأطول لحبر أعظم الى هذا البلد، تطرق البابا الى عدة مواضيع مثل البيئة وشبكات التواصل الاجتماعي والحرب في أوكرانيا او قضايا التحرش بالاطفال في الكنيسة.

تدفق حوالى 800 ألف مؤمن الخميس والجمعة الى شوارع لشبونة قبل أن يحتشدوا في متنزه يطل على وسط المدينة في استقبال حاشد للبابا، بحسب الأرقام الرسمية.

بحسب المنظمين فان العدد قد يصل الى مليون شخص مساء السبت خلال لقاء ينظم على مدخل لشبونة في متنزه شاسع أعد لهذه المناسبة.

مع توقع مجيء ستة ملايين زائر هذه السنة، يعتبر مزار فاطمة من المزارات المريمية التي تستقطب أكبر عدد من الزوار في العالم على غرار مزار لورد في فرنسا.

© 2023 AFP