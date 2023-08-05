الرئيس الجزائري يؤكد أن زيارته لفرنسا "لا تزال قائمة"

الجزائر (أ ف ب) – أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السبت أن زيارته الرسمية لفرنسا "لا تزال قائمة" لكنه ينتظر إعلان الإليزيه عن "برنامجها"، بحسب مقتطفات من مقابلة أجراها مع وسائل إعلام محلية.

© ميخائيل ميتزل / سبوتنيك/ا ف ب

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أثناء لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين في 15 حزيران/يونيو 2023

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وقال تبون في المقتطفات التي نشرتها الرئاسة الجزائرية على صفحتها في فيسبوك، "ننتظر برنامج الزيارة إلى فرنسا من قبل الرئاسة الفرنسية. الزيارة لا تزال قائمة".

وتبث المقابلة كاملة السبت الساعة 20,00 ت غ.

وأفادت مصادر متطابقة أن الزيارة التي كان من المقرر إجراؤها في مطلع أيار/مايو تم إرجاؤها بسبب تزامنها مع احتجاجات عيد العمال الحاشدة في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد.

وأشار الإليزيه حينها إلى وجود "نقاش لإيجاد موعد مناسب".

لم يقم عبد المجيد تبون حتى الآن بزيارة لتأكيد تحسن العلاقات بين البلدين بعد عدد من الأزمات الدبلوماسية.

من ناحية أخرى، زار الرئيس الجزائري روسيا في الفترة من 13 إلى 17 حزيران/يونيو حيث استقبله نظيره فلاديمير بوتين بحفاوة. وتجمع بين الجزائر وموسكو علاقات مميزة منذ عقود.

بالإضافة إلى توقيع "إعلان شراكة استراتيجية معمقة" ينص خصوصا على تبادل المعلومات الاستخبارية بشأن "التهديدات للأمن القومي"، أبرمت الجزائر وروسيا ثمانية اتفاقات أخرى في مجالات العدل والاتصالات السلكية واللاسلكية والزراعة والثقافة والموارد المائية واستكشاف الفضاء للأغراض السلمية.

وردا على سؤال في منتصف حزيران/يونيو لتلفزيون "إل سي آي" عن زيارة تبون إلى باريس، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا "نحن نعمل على مواعيد" لكنها "ليست ثابتة".

العلاقة بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة (من 1830 إلى 1962)، مضطربة للغاية.

تشكل مسألة ذاكرة الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر وحرب الاستقلال الجزائرية (1954-1962) إحدى النقاط الحساسة الكبرى في العلاقة بين باريس والجزائر، وقد تسببت بخلافات عديدة في السنوات الأخيرة.

وكثّف البلدان مؤخرا جهودهما للارتقاء بعلاقاتهما.

© 2023 AFP