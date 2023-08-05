بطولة إنكلترا: تشلسي يتعاقد مع سانشيس حارس برايتون

لندن (أ ف ب) – أكمل نادي تشلسي الإنكليزي السبت تعاقده مع الإسباني روبرت سانشيس حارس برايتون لمدة سبع سنوات.

© غلين كيرك / ا ف ب/ارشيف

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وسيلعب سانشيس الذي خسر موقعه الرئيس لمصلحة جايسون ستيل منتصف الموسم الماضي، دور البديل لمواطنه كيبا أريسابالاغا، وذلك بعد رحيل السنغالي إدوار مندي للأهلي السعودي.

قال مديرا الرياضة في تشلسي بول وينستانلي ولورنس ستيوارت "اثبت روبرت نجاعته في الدوري الانكليزي وحمل ألوان بلاده".

واصبح سانشيس سادس لاعب يستقدمه تشلسي هذا الصيف، في الموسم الأول لمدربه الجديد الأرجنتيني مارويسيو بوكيتينيو الذي سيحاول تحسين نتائج نادي غرب لندن، بعد أسوأ موسم في ثلاثين سنة ضمن الدوري.

وقُدّرت الصفقة بـ25 مليون جنيه استرليني (32 مليون دولار).

وعمل سانشيس (25 عاماً) مع مدرب الحراس في تشلسي بن روبرتس عندما كان في برايتون، قبل انتقاله إلى ملعب ستامفورد بريدج في أيلول/سبتمبر 2022.

ويرتبط تشلسي بالتعاقد مع لاعب وسط برايتون الإكوادوري مويسيس كايسيدو، بصفقة مقدّرة بمئة مليون جنيه.

يفتتح "الزرق" مشوارهم في البرميرليغ أمام ضيفهم ليفربول في 13 آب/أغسطس.

تعاقدوا حتى الآن مع المدافع الفرنسي أكسل ديزازي من موناكو، مواطنه المهاجم كريستوفر نكونكو والسنغالي نيكولاس جاكسون والجناح البرازيلي أنجيلو غابريال ولاعب الوسط الفرنسي الشاب ليسلي أوغوتشوكوو.

© 2023 AFP