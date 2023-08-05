بطولة إنكلترا: كريستال بالاس يضم البرازيلي الشاب فرانكا

لندن (أ ف ب) – عزز كريستال بالاس الإنكليزي لكرة القدم صفوفه بضم لاعب الوسط الهجومي البرازيلي الشاب ماتيوس فرانكا بعقد يمتد لخمسة أعوام، وفق ما أعلن النادي اللندني السبت.

© رودريغو بوينديا / ا ف ب

لاعب الوسط البرازيلي ماتيوس فرانكا يحتفل بالتسجيل لفلامنغو في مرمى اوكاس الإكوادوري في دور المجموعات لمسابقة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم. كيتو، في 5 نيسان/أبريل 2023

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رغم أعوامه الـ19، سيشكل فرانكا إضافة هامة لبالاس نتيجة الخبرة التي كسبها ابن ريو دي جانيرو من مشواره مع فلامنغو حيث توج العام الماضي بلقبي مسابقة كوبا ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية وكأس البرازيل.

ولحق فرانكا بالكولومبي جيفرسون ليرما المنضم هذا الصيف أيضاً للفريق اللندني الذي لم يكشف السبت عن قيمة صفقة التعاقد مع البرازيلي الشاب.

وقال رئيس بالاس ستيف باريش لموقع النادي إن "ماتيوس (فرانكا) لاعب شاب ومثير تابعنا تطوره الملفت باهتمام كبير ويُسعدنا الترحيب به في النادي".

أما فرانكا، فقال "أنا سعيد جداً لوجودي هنا. آمل أن أجلب معي النتائج الجيدة من أجل مشجعينا، اللاعبين الآخرين وكل من في الفريق".

وأنهى بالاس الموسم الماضي في المركز الحادي عشر، وسيبدأ مشواره في الدوري الممتاز السبت المقبل على أرض شيفيلد يونايتد.

© 2023 AFP